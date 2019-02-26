Популярная телеведущая рассказала о необычном презенте, который преподнес журналист Александр Невзоров музыканту Сергею Шнурову. По мнению Ксении Собчак, этот сюрприз заслуживает звание подарок года.

Популярная телеведущая рассказала о необычном презенте, который преподнес журналист Александр Невзоров музыканту Сергею Шнурову. По мнению Ксении Собчак, этот сюрприз заслуживает звание "подарок года".Во вторник, 26 февраля, политик опубликовала на своем Telegram-канале скриншот из микроблога главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова. На фотографии изображена книга "Половой член. Анатомия эректильной дисфункции".В подписи к посту ведущий рассказал, что такой неожиданный подарок получил вокалист группировки "Ленинград" от известного публициста. "Вот книга, которую Невзоров подарил вчера Шнуру. С картинками, графиками и схемами", – написал Венедиктов и добавил шуточный хештег #книгананочь. оценила этот пост и с юмором отметила, что это самый яркий подарок года.Напомним, недавно между телеведущей и вокалистом коллектива "Ленинград" разгорелся скандал. Журналистка взяла интервью у его экс-супруги Матильды Шнуровой и разместила видеозапись разговора на своем Youtube-канале. Спустя несколько дней после публикации ролик был заблокирован.Как утверждает , музыкант остался недоволен откровениями бывшей жены и настоял на том, чтобы видео удалили. Позднее исполнитель опроверг все обвинения телеведущей и заявил, что истинной причиной блокировки стало нарушение авторских прав.