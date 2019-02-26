Руководство пообещало, что в скором времени команда пополнится новыми спортсменами

Руководство пообещало, что в скором времени команда пополнится новыми спортсменамиФутбольный клуб «Муром» решил расторгнуть контракт сразу с шестью спортсменами. В команде больше не значатся Михаил Рытов, Артём Смирнов, Дмитрий Зинович, Гоги Шония, Роман Семакин и Игорь Беляков. У игроков разный уровень квалификации, некоторые из футболистов претендовали на место в старте.Руководство футбольного клуба пообещало, что в скором времени команда пополнится новыми спортсменами. Пока же в команду взяли двоих молодых игроков - бывшего нападающего самарских «Крыльев Советов» Никита Киреев и его бывший одноклубник вратарь Егор Любаков.