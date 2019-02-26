Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в понедельник объявил о своей отставке. Соответствующее сообщение было размещено на его странице в Инстаграме.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в понедельник объявил о своей отставке. Соответствующее сообщение было размещено на его странице в "Инстаграме".Он поблагодарил иранцев за 67 месяцев его работы. "Искренне извиняюсь за то, что не могу продолжать работу, и прошу прощения за свои промахи за время службы", — говорится в тексте.Пока неизвестно, принял ли отставку президент Ирана, передает ТАСС.Зариф возглавлял МИД Ирана с августа 2013 года, среди его послужного списка — заключение соглашения по иранской ядерной программе.23 февраля Джавад Зариф заявил, что иранский ответ на американские санкции может удивить США. "Я не буду уточнять, о каких мерах идет речь. Дональд Трамп любит сюрпризы", — сказал тогда министр.Глава МИД подтвердил, что участие Ирана в ядерной сделке продолжится до тех пор, пока это будет одобрять иранский народ. Пока противников сделки меньшинство, но США своей политикой способны изменить соотношение.8 мая прошлого года американский президент Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения по иранскому атому. 3 октября прошлого года госсекретарь США объявил, что его страна в одностороннем порядке разрывает договор о дружбе с Ираном, назвав при этом данное решение "запоздавшим на 39 лет".