Более 6,8 млн граждан Кубы проголосовали за утверждение новой конституции карибской страны, что составляет 73,3% от всех избирателей в списке.

Более 6,8 млн граждан Кубы проголосовали за утверждение новой конституции карибской страны, что составляет 73,3% от всех избирателей в списке.Всего в списки избирателей были внесены более 8,6 млн кубинцев. Положения, вынесенные на референдум, вступают в силу, если за них проголосовало абсолютное большинство граждан (50% + 1 голос от общего числа избирателей). Явка составила 84,4%. В голосовании приняли участие 7,84 млн избирателей, передает ТАСС.Проект новой конституции одобрен парламентом в июле прошлого года. Потом в течение нескольких месяцев шло общественное обсуждение документа. Принцип социалистического характера государства и руководящей роли Коммунистической партии остается неизменным.В числе ключевых изменений, которые предполагалось внести в основной закон, признание частной собственности, учреждение постов президента и премьер-министра, ограничение времени нахождения на государственных постах.Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель поблагодарил соотечественников за поддержку."Я чувствую огромную гордость за то, что являюсь частью нашего героического, мужественного и стойкого народа, который всегда заслуживает победы. Это огромная дань уважения отцам нации Хосе Марти, Фиделю и Раулю Кастро. Мы победили и нацелены на большее. Да здравствует Свободная Куба!", — написал политик в "Твиттере".Siento inmenso orgullo de ser parte de nuestro heroico, valiente y firme pueblo. Un pueblo así merece siempre la victoria. Que tremendo homenaje a los padres de la nación, a Martí, Fidel y Raúl. Vencimos y vamos por más. Viva #Cuba Libre! #SomosCuba #SomosContinuidad #60YMás pic.twitter.com/cyMXGyfGTB— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) February 25, 2019О том, как меняется жизнь на острове Свободы, какими были отношения Москвы и Гаваны в прошлом и что общего у нас сегодня вы можете посмотреть в фильме Сергея Брилева и Марии Бондаревой "Без виз: Россия -Куба".