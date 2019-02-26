Президент Украины Петр Порошенко вежливостью, как известно, не отличается. Хамство и оскорбления в адрес простых людей лидер Незалежной позволил себе во время визита в город Червоноград Львовской области. Неподобающее поведение главы государства попало на видео.
Президент Украины Петр Порошенко вежливостью, как известно, не отличается. Хамство и оскорбления в адрес простых людей лидер Незалежной позволил себе во время визита в город Червоноград Львовской области. Неподобающее поведение главы государства попало на видео.
В Червонограде Порошенко выступил перед шахтерами, которые
требуют погашения долгов по заработной плате. Порошенко попросил
прокомментировать ситуацию первого вице-премьера Степана Кубива, сообщает сайт
телеканала .
Неожиданно из толпы послышался недовольный выкрик одного из
пришедших. Порошенко не оставил это без внимания и попросил возмущенного
мужчину подойти к нему.
"Ты такой же шахтер, как я балерина", – передает
слова Порошенко информагентство .
Слова президента Украины возмутили Сеть. "Отправьте его на Евровидение, пусть споет, станцует, проповедь прочтет, а затем и в шахту добывать уголек", – написала пользователь Twitter Екатерина Шампурова.
Удивил своим заявлением Петр Алексеевич и на молодежном форуме в
Переяславе-Хмельницом. Он рассказал студентам анекдот о евроинтеграции, сравнив
украицев с кубинцами. После этого даже продемонстрировал
несколько движений, вызвав у собравшихся в зале смех.
По его словам, большинство украинцев поддерживают курс на
евроинтеграцию, однако не хотят прикладывать для этого никаких усилий.
Напомним, 31 марта состоятся выборы президента Украины -
2019. Пока занимает в предвыборной гонке третье место. Его
опережают актер Владимир Зеленский и бывший премьер-министр Украины Юлия
Тимошенко.