Президент Украины Петр Порошенко вежливостью, как известно, не отличается. Хамство и оскорбления в адрес простых людей лидер Незалежной позволил себе во время визита в город Червоноград Львовской области. Неподобающее поведение главы государства попало на видео.

Президент Украины Петр Порошенко вежливостью, как известно, не отличается. Хамство и оскорбления в адрес простых людей лидер Незалежной позволил себе во время визита в город Червоноград Львовской области. Неподобающее поведение главы государства попало на видео.В Червонограде Порошенко выступил перед шахтерами, которыетребуют погашения долгов по заработной плате. Порошенко попросилпрокомментировать ситуацию первого вице-премьера Степана Кубива, сообщает сайттелеканала .Неожиданно из толпы послышался недовольный выкрик одного изпришедших. Порошенко не оставил это без внимания и попросил возмущенногомужчину подойти к нему."Ты такой же шахтер, как я балерина", – передаетслова Порошенко информагентство .Слова президента Украины возмутили Сеть. "Отправьте его на Евровидение, пусть споет, станцует, проповедь прочтет, а затем и в шахту добывать уголек", – написала пользователь Twitter Екатерина Шампурова.Удивил своим заявлением Петр Алексеевич и на молодежном форуме вПереяславе-Хмельницом. Он рассказал студентам анекдот о евроинтеграции, сравнивукраицев с кубинцами. После этого даже продемонстрировалнесколько движений, вызвав у собравшихся в зале смех.По его словам, большинство украинцев поддерживают курс наевроинтеграцию, однако не хотят прикладывать для этого никаких усилий.Напомним, 31 марта состоятся выборы президента Украины -2019. Пока занимает в предвыборной гонке третье место. Егоопережают актер Владимир Зеленский и бывший премьер-министр Украины ЮлияТимошенко.