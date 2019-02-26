Народ негодует. Все думали, что киевская пианистка будет в местах не столько отдаленных хлебать баланду, а она блистает в свете. Все хотели, чтобы ее имя мелькало только в протоколах уголовного дела, а пишут о ней сплошь в звездной хронике. Все видели ее в телогрейке, а она появляется в дорогих дизайнерских нарядах. Словом, цветет и пахнет всем врагам назло.

Народ негодует. Все думали, что киевская пианистка будет в местах не столько отдаленных "хлебать баланду", а она блистает в свете. Все хотели, чтобы ее имя мелькало только в протоколах уголовного дела, а пишут о ней сплошь в звездной хронике. Все видели ее в телогрейке, а она появляется в дорогих дизайнерских нарядах. Словом, цветет и пахнет всем врагам назло."Когда Цымбалюк-Романовскую отправят шить варежки в колонию?" – этот вопрос не дает покоя многим людям. Они давно вынесли свой приговор киевской пианистке до и вместо суда, и теперь хотят линчевать беззащитную бывшую жену Джигарханяна. Тем более чужую красоту, молодость, популярность и счастье им так трудно пережить.Виталина блещет на премьерах и телеэкране, счастлива с молодым женихом, наконец-то почувствовала себе красивой и желанной женщиной. И в этом, наверное, ее главная вина.При этом суды разных инстанций не раз признали, что фактов мошенничества нет, что квартиры и деньги у бывшего мужа она не крала, что чиста и честна перед собой, богом и людьми.Но знающие про нее саму и историю ее отношений с актером Арменом Джигарханяном телезрители судят обо всем только по фактам в многочисленных ток-шоу. И им в даже в голову не приходит, что жизнь и реальные факту могут быть другими. Ведь, наверное, многие удивятся, когда узнают, что Виталина после развода с Джигарханяном осталась практически ни с чем, что ей даже любимые ноты не позволили забрать из квартиры Армена Борисовича, не говоря уже о личных вещах – там просто сменили замки. По слухам, которые из уста передаются в окружении артиста, элитные квадратные метры артиста могли прибрать к рукам Элина Мазур в сговоре с Артуром Согомоняном. Так что еще вопрос, кому светит небо клеточку.Словом, ответ на вопрос "Когда отправят шить варежки в колонию?" напрашивается сам собой: никогда. Нет никаких оснований. Ведь в противном случае правосудие давно бы свершилось, но оно стоит на стороне Виталины.