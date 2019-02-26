Московское Динамо на выезде добилось победы над финским Йокеритом в рамках четвертьфинальной серии Западной конференции Кубка Гагарина. Встреча, прошедшая в Хельсинки, закончилась со счетом 4:2 в пользу бело-голубых. Автором победной шайбы стал Вадим Шипачев.

Московское "Динамо" на выезде добилось победы над финским "Йокеритом" в рамках четвертьфинальной серии Западной конференции Кубка Гагарина. Встреча, прошедшая в Хельсинки, закончилась со счетом 4:2 в пользу бело-голубых. Автором победной шайбы стал Вадим Шипачев.Победный от #87. #КубокГагарина pic.twitter.com/6j2NG0AR3a— КХЛ (@khl) 25 февраля 2019 г.Также за команду Владимира Крикунова отличились Даниил Тарасов, Иван Муранов и Евгений Мозер, поразивший уже пустые ворота хозяев льда. У "шутов" шайбы забросили Джон Норман и Кристиан Весалайнен.Вторая игра серии пройдет в Хельсинки 27 февраля.