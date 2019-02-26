Топ-модель Ольга Пантюшенкова скончалась в Петербурге. Одна
из первых русских красавиц, покоривших Запад в 1990-е годы, долгое время боролась
с раком.
Топ-модель Ольга Пантюшенкова скончалась в Петербурге. Одна
из первых русских красавиц, покоривших Запад в 1990-е годы, долгое время боролась
с раком.
Ольга Пантюшенкова стала мировой звездой в 1994 году.
Парижская компания выпустила аромат, лицом которого стала русская
красавица.
Во времена Советского Союза самой высокой планкой для модели
из Ленинграда была работа в Доме моды. Однако в конце 80-х стали
проводиться первые конкурсы красоты. 16-летняя Пантюшенкова заняла третье место на
смотре "Супермодели СССР – 1991". После этого она получила приглашение
в модельное агентство Elite,
которое тогда работало с Синди Кроуфорд и Стефани Сеймур.
Последовали десятки контрактов. Девушка снималась в
рекламных кампаниях Christian Lacroix, Christian Dior, Kenzo, Cacharel, стала
лицом Mugler. Ольга участвовала в показах Chanel, Valentino, Balenciaga и John
Galliano. ходила под руку с Клаудией Шиффер и Ивом Сен-Лораном. Ольга
была одной из первых русских красавиц наряду с Натальей Семановой и Татьяной
Завьяловой, которые после распада СССР покоряли Запад.
По данным Telegram-канала "Антиглянец", Ольга
умерла 6 февраля после долгой борьбы с раком. Ей было 44 года. Пантюшенкова
скончалась в родном Петербурге – модель давно вернулась сюда, выбрав жизнь с
мамой вдали от тусовок.
С личной жизнью у не складывалось. Она
признавалась, что было много бурных романов, поступали и предложения о
замужестве. Однако "настоящего русского парня", которого искала Пантюшенкова,
она так и не встретила.