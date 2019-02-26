Топ-модель Ольга Пантюшенкова скончалась в Петербурге. Одна из первых русских красавиц, покоривших Запад в 1990-е годы, долгое время боролась с раком.

Топ-модель Ольга Пантюшенкова скончалась в Петербурге. Однаиз первых русских красавиц, покоривших Запад в 1990-е годы, долгое время бороласьс раком.Ольга Пантюшенкова стала мировой звездой в 1994 году.Парижская компания выпустила аромат, лицом которого стала русскаякрасавица.Во времена Советского Союза самой высокой планкой для моделииз Ленинграда была работа в Доме моды. Однако в конце 80-х сталипроводиться первые конкурсы красоты. 16-летняя Пантюшенкова заняла третье место насмотре "Супермодели СССР – 1991". После этого она получила приглашениев модельное агентство Elite,которое тогда работало с Синди Кроуфорд и Стефани Сеймур.Последовали десятки контрактов. Девушка снималась врекламных кампаниях Christian Lacroix, Christian Dior, Kenzo, Cacharel, сталалицом Mugler. Ольга участвовала в показах Chanel, Valentino, Balenciaga и JohnGalliano. ходила под руку с Клаудией Шиффер и Ивом Сен-Лораном. Ольгабыла одной из первых русских красавиц наряду с Натальей Семановой и ТатьянойЗавьяловой, которые после распада СССР покоряли Запад.По данным Telegram-канала "Антиглянец", Ольгаумерла 6 февраля после долгой борьбы с раком. Ей было 44 года. Пантюшенковаскончалась в родном Петербурге – модель давно вернулась сюда, выбрав жизнь смамой вдали от тусовок.С личной жизнью у не складывалось. Онапризнавалась, что было много бурных романов, поступали и предложения озамужестве. Однако "настоящего русского парня", которого искала Пантюшенкова,она так и не встретила.