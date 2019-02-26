Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал откровенное заявление на встрече с курсантами Военной академии в Минске. Батька признался, что наелся власти и завел разговор о младшем сыне Николае.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал откровенное заявление на встрече с курсантами Военной академии в Минске. Батька признался, что "наелся власти" и завел разговор о младшем сыне Николае.На встрече курсанты поинтересовались у Александра Лукашенко,какими достижениями он гордится больше всего. По словам главы государства,самая главная его заслуга – создание суверенного государства.По словам Лукашенко, он никогда не пойдет на включениеБелоруссии в состав России или Польши.У власти Батька находится 25 лет и, по его собственномупризнанию, своей работой он уже порядком сыт. Сыновья Лукашенко повторять егожизненный путь желанием не горят, признался президент братской республики"Даже этот (младший сын Николай. – Прим. ред.). Яговорю: "Вырастешь, будешь президентом!" – заявил АлександрЛукашенко. Но Николаю, с его слов, это не нужно. Впрочем, младшему сыну всего лишь 14 лет. Как знать, может, с возрастом Коля изменит свое мнение."Из ответов на вопросы следует, что онзадумывается над тем, кто же будет главой государства после него", – пишетбелорусское издание UDF.BY.В последнее время отношения России и Белоруссии переживаютнепростой период. Москва недовольна ходом интеграции с Минском, а АлександрЛукашенко возмущается ценами на энергоносители и будущими потерями отналогового маневра в нефтяной отрасли.До точки кипения разногласия двух стран дошли в декабрепрошлого года на саммите ЕврАзЭс в Санкт-Петербурге. вступил вперепалку с президентом России Владимиром Путиным и начал выдвигать претензии,связанные с ценами на газ. Батька вел себя по-хамски: постоянно перебивал и вцелом разговаривал на повышенных тонах.