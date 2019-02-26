Александр Лукашенко объявил выговор главе Минобразования после трагедии в Столбцах. Президент Белоруссии заявил, что чиновники не приняли меры, чтобы обеспечить безопасность учащихся школы.

Александр Лукашенко объявил выговор главе Минобразованияпосле трагедии в Столбцах. Президент Белоруссии заявил, что чиновники не приняли меры,чтобы обеспечить безопасность учащихся школы.В белорусском городе Столбцы ученик ворвался в класс с ножом и ударил им учительницу в шею. 15-летний подросток скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан сотрудниками уголовного розыска при поддержке ОМОНа, передает Life.ru.Юноша успел ранить двух учеников образовательного учреждения. В настоящее время по факту произошедшего возбуждены уголовные дела, напоминает RT.