Максим Галкин обнародовал видео, в котором сообщил, что не прочь занять место Владимира Познера. А то я че-то мало веду, – пояснил шоумен.

Максим Галкин обнародовал видео, в котором сообщил, что не прочь занять место Владимира Познера. "А то я че-то мало веду", – пояснил шоумен.Жизнь Максима Галкина расписана по минутам. Юморист успевает гастролировать, записывать эфиры к передачам "Лучше всех!" и "Сегодня вечером", а также уделять внимание подрастающим детям Гарри и Лизе. Однако шоумен дал понять, что энергии ему хватит и его на какой-нибудь проект. А точнее, на передачу Владимира Познера, который, как и он, работает на Первом канале.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Галкин опубликовал видео, которая снял во время подготовки к съемкам. В этот момент над артистом работали стилист и гример. "Вот плюсы подготовки к телевидению . Вот Мишель перед тем, как мне выравнивать волосы, их намочила. И смотрите, никого вам не напоминает прическа?" – обратился к подписчикам шоумен.Далее юморист спародировал голос Елены Малышевой, ведущей передач "Здоровье" и "Жить здорово!" "Дорогие друзья, вот так сделай, Мишель, подними пальцами волосы вот так... Дорогие друзья, это программа "Жить здорово!" А то че-то я мало веду..." – сообщил Максим Галкин.Немедленно он нашел программу, ведущим которой он может стать. "Кать, ты еще Познера гримируешь, да? Я и эту программу могу вести", – все также голосом Елены Малышевой объявил юморист.Впрочем, затем заговорил своим голосом и на полном серьезе. "А че, да. там просто с прической надо поработать", – рассудил телеведущий. Сотрудницы дали понять, что в таком случае шоумену придется вовсе избавиться от волос. "С возрастом самой пройдет", – парировал .