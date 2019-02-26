Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева не вошли в состав сборной России, которая едет на чемпионат мира в Японии. Заявку огласила российская Федерации фигурного катания на коньках.

Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева не вошли в составсборной России, которая едет на чемпионат мира в Японии. Заявку огласила российскаяФедерации фигурного катания на коньках.Кто из двоих – Евгения Медведева или Елизавета Туктамышева -станет третьей представительницей России в соревнованиях женщин-одиночниц? Этотвопрос занимал всех поклонников фигурного катания не только в России, но вЯпонии, где пройдет чемпионат мира.Российская федерацияфигурного катания болельщиков удивила. Медведева и Туктамышева в заявку на ЧМ не попали. ВЯпонию едет та же команда, которая была на европейском первенстве. В федерацииторопились, так как 25 февраля был дедлайн на подачу заявки."После финалаКубка России времени для детального обсуждения состава практически не было.Однако нарушать сроки, установленные правилами ISU, мы не имеем права. Поэтомузаявочный состав, включая запасных, остался прежним. Регламент позволяет намвнести возможные изменения в основном составе до старта чемпионата мира",– сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России АлександрГоршков. Чемпионат мира пройдет с 18 по 24 марта.В результате в Японию едут Станислава Константинова, АлинаЗагитова и Софья Самодурова. Елизавета Туктамышева и Евгения – взапасе. Но все еще может измениться, сказал Горшков. По его словам, заявкаможет быть отправлена в расширенном виде – а дальше "возможно что угодно —люди же могут травмироваться, например". Как будет объясняться заменаспортсмена, записанного в основной состав, он не уточнил., несмотря на роль запасной, назвала свою главнуюцель на чемпионате мира. Фигуристка намерена предстать на соревнованиях в своейлучшей кондиции. По словам Медведевой, она едет в Японию с мыслью о победе, пишет .