Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева не вошли в состав
сборной России, которая едет на чемпионат мира в Японии. Заявку огласила российская
Федерации фигурного катания на коньках.
Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева не вошли в состав
сборной России, которая едет на чемпионат мира в Японии. Заявку огласила российская
Федерации фигурного катания на коньках.
Кто из двоих – Евгения Медведева или Елизавета Туктамышева -
станет третьей представительницей России в соревнованиях женщин-одиночниц? Этот
вопрос занимал всех поклонников фигурного катания не только в России, но в
Японии, где пройдет чемпионат мира.
Российская федерация
фигурного катания болельщиков удивила. Медведева и Туктамышева в заявку на ЧМ не попали. В
Японию едет та же команда, которая была на европейском первенстве. В федерации
торопились, так как 25 февраля был дедлайн на подачу заявки.
"После финала
Кубка России времени для детального обсуждения состава практически не было.
Однако нарушать сроки, установленные правилами ISU, мы не имеем права. Поэтому
заявочный состав, включая запасных, остался прежним. Регламент позволяет нам
внести возможные изменения в основном составе до старта чемпионата мира",
– сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр
Горшков. Чемпионат мира пройдет с 18 по 24 марта.
В результате в Японию едут Станислава Константинова, Алина
Загитова и Софья Самодурова. Елизавета Туктамышева и Евгения – в
запасе. Но все еще может измениться, сказал Горшков. По его словам, заявка
может быть отправлена в расширенном виде – а дальше "возможно что угодно —
люди же могут травмироваться, например". Как будет объясняться замена
спортсмена, записанного в основной состав, он не уточнил.
, несмотря на роль запасной, назвала свою главную
цель на чемпионате мира. Фигуристка намерена предстать на соревнованиях в своей
лучшей кондиции. По словам Медведевой, она едет в Японию с мыслью о победе, пишет .