На прошлой неделе герцог и герцогиня Сассекские посетили Марокко. Принц Гарри и Меган Маркл пообещали вновь вернуться в страну, но намекнули, что в следующий раз сделают это втайне от журналистов.

На прошлой неделе герцог и герцогиня Сассекские посетили Марокко. Принц Гарри и Меган Маркл пообещали вновь вернуться в страну, но намекнули, что в следующий раз сделают это "втайне от журналистов".В воскресенье, 24 февраля, супруги прибыли в государство в СевернойАфрике с трехдневным визитом. В последний день поездки они посетили особняк марокканского короля Мухаммеда VI в столице Рабат. Там они встретились также с многочисленными родственниками монарха, в том числе и с его сыном – 15-летним принцем Мулаем Хасаном. Принц Гарри и пришли в восхищение от дизайна роскошного поместья и поделились своими впечатлениями с королем.Для официальной встречи с монархом бывшая актриса выбрала длинное голубое платье от венесуэльско-американского дизайнера Carolina Herrera. Нежный образ она дополнила розовой обувью на каблуке, аккуратным клатчем и бриллиантовыми серьгами. Волосы герцогиня завязала в пучок. Ее супруг примерил белую рубашку, серый костюм и светлый галстук.Во время беседы принц Гарри передал Мухаммеду VI секретное письмо от британской королевы. Сын принца Чарльза также намекнул, что некий состоятельный человек попросил их остаться в стране еще на два дня, однако им пришлось отказаться. "Он очень хотел, чтобы мы остались еще на два дня, но, к сожалению, у нас есть обязательства, к которым мы должны вернуться", – отметил сын леди Ди. Принц добавил, что "в следующий раз они получше запланируют поездку". "Мы постараемся держать все в секрете", – заключил он.Ранее герцог и герцогиня Сассекские побывали в официальной резиденции британского посла Томаса Райли и присоединились к торжественному ужину, где познакомились с выдающимися деятелями Марокко. В качестве знака особой признательности к хозяевам вечера примерила длинный белый кафтан от французского дома моды Dior.