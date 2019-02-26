Актеру Спартаку Мишулину явно нет покоя на там свете – его имя постоянно склоняют живущие, то и дело появляются какие-то самозванцы, объявляющие себя родственниками. Его вдова Валентина Констатиновна и дочь Карина устали отбиваться от мошенников и аферистов. Но, кажется, им снова предстоит вынуть шпаги из ножен..

Актеру Спартаку Мишулину явно нет покоя на там свете – его имя постоянно склоняют живущие, то и дело появляются какие-то самозванцы, объявляющие себя родственниками. Его вдова Валентина Констатиновна и дочь Карина устали отбиваться от мошенников и аферистов. Но, кажется, им снова предстоит вынуть шпаги из ножен..В распоряжении "Дни.Ру" оказалось исковое заявление на сумму 9337112,37 рублей (треть от кадастровой стоимости в 28011337,15 рублей), направленное в Тверской районный суд Москвы. Согласно документу, истец – проживающий в Твери Сорокин Эдуард Владимирович, – требует установления факта родственных отношений, восстановления срока на принятие наследства и признать право собственности в порядке наследования.Эдуард Сорокин уверяет, что Спартак Мишулин – его родной дед по отцовской линии. И приводит множество доказательств того, что-де не является самозванцев. Мол, его отец Сорокин Владимир Спартакович был внебрачным ребенком Спартка Мишулина. Якобы актер не мог записать его на свое имя, поскольку в ту пору был женат и боялся общественного порицания. "Однако следует заметить, что на протяжении пятнадцати лет Мишулин С. В. по собственной инициативе на содержание Сорокина В. С., участвовал в воспитании ребенка, зарекомендовал себя как ответственный и порядочный отец", – говорится в иске.В документе сказано, что Спартак Мишулин с 1946 по 1949 год жил вместе с матерью бабушкой Эдуарда Сорокина в подмосковном Быково, они работали вместе с Доме культуры, "что подтверждено зарплатными ведомостями", А в приложении к иску есть квитанции о регулярном переводе Спартаком Мишулиным денег якобы на содержание ребенка и их личная переписка.То обстоятельства, что только сейчас, спустя 14 года лет смерти Спартака Мишулина, его якобы внук обращается за наследством, его представитель в документе объясняет просто: "Ранее о существовании наследства его внук не знал, поскольку проживал в разных городах со своим дедом и не общался с семьей Мишулиных. А поскольку Сорокин С. В. умер раньше своего отца, доля наследника переходит к его потомкам".Сегодня выдающий себя за внука прославленного актера Эдуард Владимирович требует 1/3 от шикарной квартиры Мишулиных на Садово-Триумфальной улице Москвы.Адвокат семьи и ее матери Валерий Панасюк прокомментировал "Дни.Ру" эту скандальную ситуацию: "Никакого родства с Эдуардом Сорокиным семья Мишулиным не признает. Ранее иск Сорокина в Пролетарском суде Твери был оставлен оставлен без рассмотрения. Требования Сорокина в новом иске являются незаконными. Семья будет отстаивать свою позицию в суде с целью отстоять свое недвижимое имущество и защитить доброе имя".Не исключено, что скорее всего в ближайшее время этой резонансной теме будут посвящены ток-шоу "Пусть говорят" и "Прямой эфир" – тут есть, о чем поговорить.