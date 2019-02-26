В СМИ упорно муссируются слухи о романтических отношениях артистов Сергея Лазарева и Ани Лорак. Якобы пока певица была замужем, ее коллега довольствовался ролью хорошего друга, но активизировался, когда та оформила развод. А теперь Сергей Лазарев обратился публично к Ани Лорак с интимным признанием.

В СМИ упорно муссируются слухи о романтических отношениях артистов Сергея Лазарева и Ани Лорак. Якобы пока певица была замужем, ее коллега довольствовался ролью хорошего друга, но активизировался, когда та оформила развод. А теперь Сергей Лазарев обратился публично к Ани Лорак с интимным признанием.Ани Лорак и Сергей Лазарев сами активно культивируют разговоры о том, что их отношения перешли из разряда дружеских в романтические. Популярные артисты часто публикуют в социальной сети Instagram совместные фотографии, на которых нежно обнимаются, а также подписывают их всякими трогательными фразами, оставляющими поклонникам много пространства для размышлений.С тех пор, как певица оформила развод с турком Муратом Налчаджиоглу, в Сети бурно обсуждают, что происходит в ее личной жизни. Сама Ани Лорак упорно отмалчивается. Ничего не говорит и Сергей Лазарев. Чем занимается в свободное от работы время один из самых привлекательных исполнителей отечественной сцены, настоящая загадка для его поклонников. Самое интересное, что у Ани и Сергея гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд.Во-первых, и Лорак и Лазарев бешено работоспособны. Складывается впечатление, что артисты находятся на перманентных гастролях. В своих аккаунтах певцы постоянно публикуют фотографии и видео с выступлений из разных точек планеты. А если нет, то делятся с фанатами обещаниями презентации новых песен и их записью.Во-вторых, Сергей и Ани воспитывают детей. У певца подрастает сын Никита, рождение которого тот скрывал на протяжении нескольких лет. А уж кто ему родин наследника, по-видимому, и вовсе никто не узнает. В свою очередь, Ани Лорак воспитывает дочь Софию. Девочка пошла в первый класс и. по мнению наблюдательных фанатов, является копией отца. Лорак и Лазарев, несмотря на занятость, являются трепетными и внимательными родителями, все свое свободное время отдавая наследникам.А еще, когда выдастся возможность, Ани Лорак и Сергей Лазарев частенько оказываются вместе на одних и тех же курортах (о том. что они часто пересекаются по работе, и говорить нечего). Однако встречи редки и коротки, поэтому оба ценят это время особенно высоко. К примеру, недавно артистов сняли вместе, хотя оба заняты в турах: у Ани Лорак – DIVA, а у Сергея Лазарева – N`Tour. "Наконец-то увиделись ненадолго между своими гастрольными турами... ❤❤ @anilorak мне мало!!!" – заявил ненасытившийся Сергей Лазарев, обращаясь к Ани Лорак. Та вторила ему: "😃Как же здорово было увидеться!" Снимки оба выложили в своих аккаунтах, и фанаты снова потерялись в догадках, какие чувства испытывают друг к другу исполнители.