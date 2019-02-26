Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное делоДолжностное лицо АО «Муромское ПАТП» подозревают в нарушении правил охраны труда и техники безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.В октябре прошлого года автобус, на котором перевозили пассажиров из Мурома во Владимир, сломался. На место происшествия приехали начальник ремонтных мастерских и автослесарь предприятия.Осмотрев неисправный автомобиль, они приступили к устранению поломки, используя домкрат и противооткатные устройства. В какой-то момент передняя часть автобуса покачнулась и переместилась в сторону, из-за чего насмерть придавила слесаря.По правилам, сломанный автобус нужно было отбуксировать в ремонтно-механическую мастерскую и чинить уже там.46-летний погибший несколько лет работал в «Муромском ПАТП».Расследование продолжается.