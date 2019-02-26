От тел погибших почти ничего не осталось

От тел погибших почти ничего не осталосьВ Петушинском районе произошел страшный пожар, унесший две жизни. Ночью 26 февраля на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании в неэксплуатируемом строении в деревне Санино. На место незамедлительно выехали спасатели.С огнем боролись 6 человек на трех спецмашинах. Общая площадь, уничтоженная пламенем, составила 24 квадратных метра. На пепелище обнаружили останки погибших людей.В региональном СледКоме рассказывают, пожар произошел на ферме местного бизнесмена, который приостановил работу здесь. Однако оборудование никуда не увезли, поэтому его охраняли два человека.От тел погибших почти ничего не осталось. Следователи устанавливают их личности и выясняют подробности случившегося.