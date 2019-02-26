Указом Президента Российской Федерации от 22 февраля 2019 года № 54 полковнику полиции Андрею Захарову присвоено специальное звание генерал-майор полиции...

Указом Президента Российской Федерации от 22 февраля 2019 года № 54 полковнику полиции Андрею Захарову присвоено специальное звание генерал-майор полиции.Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов поздравил Андрея Александровича с присвоением очередного специального звания высшего начальствующего состава, а также пожелал успехов в службе.Указом Президента Российской Федерации от 2 октября 2018 года № 562 на должность начальника Управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по г. Москве назначен полковник полиции Андрей Александрович Захаров.Андрей Александрович родился в городе Москве 8 ноября 1970 года. С 1989 по 1991 года проходил службы в вооруженных силах Российской Федерации. В декабре 1994 года поступил на службу в органы внутренних дел на должность милиционера Изолятора временного содержания задержанных и заключенных под стражу лиц ГУВД г. Москвы. Перед службой окончил Московский Государственный социальный университет и Академию управления МВД России. С апреля 1998 года по октябрь 2018 года проходил службу на различных руководящих должностях ГУ МВД России по г. Москве и Московской области, а также МВД России. На всех этапах службы Андрей Александрович зарекомендовал себя грамотным, профессиональным инициативным руководителем, обладающим хорошими организаторскими способностями, имеет большой практический опыт.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве