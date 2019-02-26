Алексей Серебряков не обвинял Россию в разжигании войн. Так утверждает сам скандальный актер, заявляя, что фразы, приведенные СМИ, были вырваны из контекста.

Алексей Серебряков не обвинял Россию в "разжигании войн".Так утверждает сам скандальный актер, заявляя, что фразы, приведенные СМИ, быливырваны из контекста.Известный актер Алексей Серебряков появился на премьере фильма"Ван Гоги" в Москве. журналисты поинтересовались у артиста -преследовал ли он своими недавними скандальными высказываниями цель "пропиарить"картину?Серебряков клянется, что приписываемые ему фразы быливырваны из контекста. "Клянусь, я не имею понятия, кто и зачем выдернулотдельные фразы из интервью, которое я дал три месяца назад студентам лондонскойшколы экономики. Эти реплики оказались в первых строчках Яндекса, мол, АлексейСеребряков обвинил Россию в развязывании войн. Ни в чем подобном я Россию необвинял", – цитирует Серебрякова "Комсомольская правда".Ранее сообщалось, что во время своего выступления в ЛондонеАлексей заявил, что за последнюю четверть века Россия спровоцироваларяд конфликтов – в том числе в Грузии, Чечне, на Украине и в несколькихафриканских республиках. По словам Серебрякова, российское правительство незанимается реализацией своих прямых обязанностей, а "переписывает историю",напоминает .Раскритиковавшего Россию Серебрякова могут лишить всех званий и заслуг перед страной и навсегда запретить ему въезд в страну. С таким предложением выступил "Уральский родительский комитет". Организация направит обращение на имя президента Владимира Путина.Напомним, летом 2018 года Алексей уже поднял хайп в Сети, дав интервью блогеру Юрию Дудю. Тогда он смешал всех россиян с грязью, заявив, что национальной идеей в России являются "сила, наглость и хамство". Многие в стране сочли такое определение оскорбительным. Тем более, что Серебряков переехал жить в Канаду, а деньги зарабатывает в России.