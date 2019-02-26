Алексей Серебряков не обвинял Россию в разжигании войн.
Так утверждает сам скандальный актер, заявляя, что фразы, приведенные СМИ, были
вырваны из контекста.
Алексей Серебряков не обвинял Россию в "разжигании войн".
Так утверждает сам скандальный актер, заявляя, что фразы, приведенные СМИ, были
вырваны из контекста.
Известный актер Алексей Серебряков появился на премьере фильма
"Ван Гоги" в Москве. журналисты поинтересовались у артиста -
преследовал ли он своими недавними скандальными высказываниями цель "пропиарить"
картину?
Серебряков клянется, что приписываемые ему фразы были
вырваны из контекста. "Клянусь, я не имею понятия, кто и зачем выдернул
отдельные фразы из интервью, которое я дал три месяца назад студентам лондонской
школы экономики. Эти реплики оказались в первых строчках Яндекса, мол, Алексей
Серебряков обвинил Россию в развязывании войн. Ни в чем подобном я Россию не
обвинял", – цитирует Серебрякова "Комсомольская правда".
Ранее сообщалось, что во время своего выступления в Лондоне
Алексей заявил, что за последнюю четверть века Россия спровоцировала
ряд конфликтов – в том числе в Грузии, Чечне, на Украине и в нескольких
африканских республиках. По словам Серебрякова, российское правительство не
занимается реализацией своих прямых обязанностей, а "переписывает историю",
напоминает .
Раскритиковавшего Россию Серебрякова могут лишить всех званий и заслуг перед страной и навсегда запретить ему въезд в страну. С таким предложением выступил "Уральский родительский комитет". Организация направит обращение на имя президента Владимира Путина.
Напомним, летом 2018 года Алексей уже поднял хайп в Сети, дав интервью блогеру Юрию Дудю. Тогда он смешал всех россиян с грязью, заявив, что национальной идеей в России являются "сила, наглость и хамство". Многие в стране сочли такое определение оскорбительным. Тем более, что Серебряков переехал жить в Канаду, а деньги зарабатывает в России.