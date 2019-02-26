Артистка поделилась на своей странице в Instagram снимком с сыном Арсением. Валерия показала семейный завтрак из аэропорта в Вене.

Артистка поделилась на своейстранице в Instagramснимком с сыном Арсением. Валерия показала семейный завтрак из аэропорта вВене.Певица сфотографировалась рядом с горой грязной посуды и остатками пищи инапитков. Валерия нарочно не стала выбирать более удачное место и ракурс для снимка."Фото называется "Правда жизни". Не стали специальнодля кадра убирать со стола. Но это не все наше с Сеней, завтракали вчетвером. Вылетаемв Париж. Сегодня вечером", – написала Валерия под фотографией. Поклонники восхитилисьискренностью звезды.В комментариях фолловерыпохвалили Валерию за то, что она не пытается выглядеть лучше, чем есть на самомделе. "Так Вы, Валерия, ближе к народу", "А что убирать со стола, всеестественное, красавчики", "Это хорошо, что вы такоткрыты для нас и демонстрируете всю правду", – высказалисьподписчики певицы.Кроме того, многие отметили,что прекрасно выглядит на фото и удивились, что у такой молодой мамы стольвзрослый сын. Одарили комплиментами поклонники и 20-летнего Арсения.Ранее звезда призналась, что после новогоднихпраздников набрала лишние килограммы. При этом Валерия пообещалапоклонникам привести себя в прежнюю форму. По словам исполнительницы, ее тренер очень удивилась, когда увиделафигуру певицы после праздников. "Самая трудная победа – победанад самим собой. Вперед!", – заключила .