Артистка поделилась на своей
странице в Instagram
снимком с сыном Арсением. Валерия показала семейный завтрак из аэропорта в
Вене.
Артистка поделилась на своей
странице в Instagram
снимком с сыном Арсением. Валерия показала семейный завтрак из аэропорта в
Вене.
Певица сфотографировалась рядом с горой грязной посуды и остатками пищи и
напитков. Валерия нарочно не стала выбирать более удачное место и ракурс для снимка.
"Фото называется "Правда жизни". Не стали специально
для кадра убирать со стола. Но это не все наше с Сеней, завтракали вчетвером. Вылетаем
в Париж. Сегодня вечером", – написала Валерия под фотографией. Поклонники восхитились
искренностью звезды.
В комментариях фолловеры
похвалили Валерию за то, что она не пытается выглядеть лучше, чем есть на самом
деле. "Так Вы, Валерия, ближе к народу", "А что убирать со стола, все
естественное, красавчики", "Это хорошо, что вы так
открыты для нас и демонстрируете всю правду", – высказались
подписчики певицы.
Кроме того, многие отметили,
что прекрасно выглядит на фото и удивились, что у такой молодой мамы столь
взрослый сын. Одарили комплиментами поклонники и 20-летнего Арсения.
Ранее звезда призналась, что после новогодних
праздников набрала лишние килограммы. При этом Валерия пообещала
поклонникам привести себя в прежнюю форму. По словам исполнительницы, ее тренер очень удивилась, когда увидела
фигуру певицы после праздников. "Самая трудная победа – победа
над самим собой. Вперед!", – заключила .