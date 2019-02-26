Maruv – одна из самых интересных молодых певиц на Украине. Ее дуэт с Boosin с песней Drunk Groove до сих пор возглавляет все хит парады. И, казалось бы, будет правильно, если она будет представлять Незалежную на конкурсе Евровидение в Тель-Авиве в мае. Но украинская вещательная компания, которая отвечает за выбор исполнителя, сделала все, чтобы популярная Maruv не поехала в Израиль.

Maruv – одна из самых интересных молодых певиц на Украине. Ее дуэт с Boosin с песней Drunk Groove до сих пор возглавляет все хит парады. И, казалось бы, будет правильно, если она будет представлять Незалежную на конкурсе "Евровидение" в Тель-Авиве в мае. Но украинская вещательная компания, которая отвечает за выбор исполнителя, сделала все, чтобы популярная Maruv не поехала в Израиль.Зато теперь опальную певицу ждут с распростертыми объятиями в Москве, где 24 апреля пройдет традиционная вечеринка "Евросонга". "Главная цель этого мероприятия – познакомить иностранных участников с российскими фанатами, – рассказал "Дни.Ру" продюсер концерта Дмитрий Мельников. – Гостей ждут красная дорожка, пресс конференция и грандиозный концерт в столичном зале Вегас".О своем желании приехать на вечеринку, котораявходит в топ-3 самых крупных препати в Европе,уже заявили участники из Великобритании, Чехии, Испании, Эстонии. Дмитрий Мельников уверяет, что приглашение отправлено и Maruv, которая может спеть на вечеринке вне зависимости от того, кто будет представлять Украину на "Евровидении." В России ведь она дико популярна, недавно даже пела в "Вечернем Урганте" на Первом канале!"Назад ее не пустим!", "Нечего для оккупантов петь!", "Позорит украинцев", "Пусть москали ей хлопают!" – такие мнения взбешенных украинцев о талантливой уже сегодня найти в Интернете.Хотя вполне может так случиться, что страна вообще откажется от участия в конкурсе в этом году. Дело в то, что там требуют от участников диких вещей – самостоятельно оплачивать поездку на , отказаться от авторских прав на исполняемую композицию, делать политические заявления, не общаться с российской прессой. Из-за несогласия с таким положением вещей от участия в конкурсе уже были отстранены многие артисты.А Maruv после устроенного ей ада сама отказалась от поездки, не желая быть разменной монетой в грязных играх политиков. Ее решение ее смелость, как напоминает поддержали не только российские звезды в лице Филиппа Киркорова, но и многие другие украинские артисты. Все сошлись во мнении, что музыкальный конкурс не может быть трибуной для политических баталий.