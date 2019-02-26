Кардиологи из Центра сердечно-сосудистых
заболеваний Мичиганского университета назвали причины онкологии сердца. Такие
опухоли являются довольно редкими видами рака.
Кардиологи из Центра сердечно-сосудистых
заболеваний Мичиганского университета назвали причины онкологии сердца. Такие
опухоли являются довольно редкими видами рака.
По словам специалистов,
около 75% опухолей сердца являются доброкачественными. Однако в этом органе
образуются и злокачественные новообразования.
Медики отметили, что
рак сердца, прежде всего, грозит людям с пороком развития, обусловленным генетикой.
Они объяснили, что первичными можно считать те опухоли, которые растут именно в
самом сердце, а не распространяются из других органов. Это заболевание поражает
примерно одного человека из 100 тысяч, сообщает Medicalxpress.com.
При этом кардиологи заверили, что в большинстве случаев рак
сердца операбелен. Однако без хирургического вмешательства даже развитие
доброкачественной опухоли может привести к инфаркту. Борются с редким
видом онкологии и с помощью химиотерапии.
Ученые назвали целый ряд причин и факторов риска развития
таких патологий. Среди предвестников – метастазы других органов,
инфекционные заболевания, курение и чрезмерное употребление алкоголя, и лишний
вес.
Также кардиологи назвали один из самых
распространенных симптомов. По их словам, это беспричинная
"запредельная" усталость во время выполнения обычных дел.