Кардиологи из Центра сердечно-сосудистых заболеваний Мичиганского университета назвали причины онкологии сердца. Такие опухоли являются довольно редкими видами рака.

Кардиологи из Центра сердечно-сосудистыхзаболеваний Мичиганского университета назвали причины онкологии сердца. Такиеопухоли являются довольно редкими видами рака.По словам специалистов,около 75% опухолей сердца являются доброкачественными. Однако в этом органеобразуются и злокачественные новообразования.Медики отметили, чторак сердца, прежде всего, грозит людям с пороком развития, обусловленным генетикой.Они объяснили, что первичными можно считать те опухоли, которые растут именно всамом сердце, а не распространяются из других органов. Это заболевание поражаетпримерно одного человека из 100 тысяч, сообщает Medicalxpress.com.При этом кардиологи заверили, что в большинстве случаев раксердца операбелен. Однако без хирургического вмешательства даже развитиедоброкачественной опухоли может привести к инфаркту. Борются с редкимвидом онкологии и с помощью химиотерапии.Ученые назвали целый ряд причин и факторов риска развитиятаких патологий. Среди предвестников – метастазы других органов,инфекционные заболевания, курение и чрезмерное употребление алкоголя, и лишнийвес.Также кардиологи назвали один из самыхраспространенных симптомов. По их словам, это беспричинная"запредельная" усталость во время выполнения обычных дел.