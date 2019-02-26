В Москве расследуется новый случай неудачной пластической операции. На сей раз жертвой красоты стала выпускница Гнесинки. Девушка сделала подтяжку лица, но через некоторое время вновь оказалась на операционном столе.

В Москве расследуется новый случай неудачной пластической операции. На сей раз "жертвой красоты" стала выпускница Гнесинки. Девушка сделала подтяжку лица, но через некоторое время вновь оказалась на операционном столе. Спасать ей жизнь пришлось уже другим врачам. Этим делом уже занимается Следственный комитет.Елене тяжело говорить. Проблемы начались прямо во время процедуры по подтяжке подбородка. Боли появились уже на следующий день. Опухла шея, левое ухо оглохло.Позже Елена выяснила — нить, которая должна была подтянуть подбородок, прошла через слюнную железу.Вместо немедленного вмешательства хирург Лев Соцкий, предложил пациентке потерпеть. Мол, само рассосется. Ждали почти полгода. Операцию провели только, когда нити сплелись в узел.После операции Елена восстанавливается уже год. О сцене выпускнице Гнесинки пришлось забыть. На процедуры и лекарства ушло полмиллиона рублей. Хирург ни помогать, ни признавать вину не спешит.Чтобы доказать все травмы, Елене пришлось пройти досудебную экспертизу. Только узнав о готовящемся репортаже и следственной проверке, хирург Соцкий пошел на встречу Елене."Мы пришли к полному взаимопониманию, Алена проходит остаточную реабилитацию. Мне сложно спрогнозировать, но займет несколько месяцев. Мы это делаем вместе, я действительно курирую, занимаюсь ее реабилитацией".Специалисты отмечают: нитевые подтяжки действительно опасны. Попасть иглой можно не только в слюнную железу. Рядом яремная вена и сонная артерия."Те осложнения, которые есть, позволяют все-таки в большей степени отказаться от этой технологии. Это гнойно-воспалительные осложнения, когда требуется проведение операции. Может привести просто к рубцу, а рубцы на лице — это новые проблемы", — говорит заведующий кафедрой челюстно-лицевой и пластической хирургии Московского медико-стоматологического университета имени А.И.Евдокимова Юрий Медведев.Елена не теряет надежды, что однажды снова сможет выступать. Но перед этим Елене еще предстоит длительное лечение.