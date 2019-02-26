Режиссер, создатель Ералаша
неудачно упал, находясь на своей даче. В результате Борис Грачевский попал с
переломом в больницу.
Режиссер, создатель "Ералаша"
неудачно упал, находясь на своей даче. В результате Борис Грачевский попал с
переломом в больницу.
Несчастье произошло в Подмосковье. С травмой Борис Грачевский обратился в столичную больницу
24 февраля.
Врачи
диагностировали режиссеру закрытый перелом плеча. От госпитализации Грачевский
отказался, передает телеканал "360" со ссылкой на знакомый с ситуацией
источник.
Позже выяснилось, что создатель "Ералаша"
уже приступил к работе. Он сообщил журналистам, что находится на сцене. Борис
Грачевский отметил, что ничего ужасного с ним не случилось. "Ну, упал и упал.
Что, встать не могу? Перестаньте заниматься моими невзгодами. Тем более, что со
мной ничего страшного не произошло. Я уже добрался до театра Вячеслава
Спесивцева в Москве и встречаюсь с его юными учениками. Фестиваль "Большой
Ералаш" на носу, и мне некогда валяться в больнице", – цитирует режиссера .
Мероприятие стартует 26 марта
в Звенигороде. приглашает юных артистов принять участие в
фестивале.
Отметим, что поклонников создателя "Ералаша"
интересует не только профессиональная, но и личная жизнь режиссера. Так, бурное
обсуждение в Сети поднялось после того, как в 2017 году отметил свадьбу с молодой избранницей
Екатериной Белоцерковской, которая
младше его на 35 лет. Отвечая на критику, режиссер попросил не давать ему советов, а
внушительная разница в возрасте с женой его совершенно не смущает.