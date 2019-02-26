Режиссер, создатель Ералаша неудачно упал, находясь на своей даче. В результате Борис Грачевский попал с переломом в больницу.

Режиссер, создатель "Ералаша"неудачно упал, находясь на своей даче. В результате Борис Грачевский попал спереломом в больницу.Несчастье произошло в Подмосковье. С травмой Борис Грачевский обратился в столичную больницу24 февраля.Врачидиагностировали режиссеру закрытый перелом плеча. От госпитализации Грачевскийотказался, передает телеканал "360" со ссылкой на знакомый с ситуациейисточник.Позже выяснилось, что создатель "Ералаша"уже приступил к работе. Он сообщил журналистам, что находится на сцене. БорисГрачевский отметил, что ничего ужасного с ним не случилось. "Ну, упал и упал.Что, встать не могу? Перестаньте заниматься моими невзгодами. Тем более, что сомной ничего страшного не произошло. Я уже добрался до театра ВячеславаСпесивцева в Москве и встречаюсь с его юными учениками. Фестиваль "БольшойЕралаш" на носу, и мне некогда валяться в больнице", – цитирует режиссера .Мероприятие стартует 26 мартав Звенигороде. приглашает юных артистов принять участие вфестивале.Отметим, что поклонников создателя "Ералаша"интересует не только профессиональная, но и личная жизнь режиссера. Так, бурноеобсуждение в Сети поднялось после того, как в 2017 году отметил свадьбу с молодой избранницейЕкатериной Белоцерковской, котораямладше его на 35 лет. Отвечая на критику, режиссер попросил не давать ему советов, авнушительная разница в возрасте с женой его совершенно не смущает.