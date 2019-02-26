Ольга Орлова опубликовала видео из клиники. Популярная певица, ведущая скандально известного реалити-шоу Дом-2 сообщила об операции по стерилизации.

Ольга Орлова опубликовала видео из клиники. Популярная певица, ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" сообщила об операции по стерилизации.Певица Ольга Орлова является одной из самых закрытых персон в отечественном шоу-бизнесе. О том, что происходит в личной жизни, артистка предпочитает не рассказывать. Доподлинно известно одно: в 2000 году она покинула группу "Блестящие", забеременев от бизнесмена Александра Карманова. Вскоре она подарила ему сына Артема, влюбленные поженились, а спустя три года оформили развод.Наследнику Орловой уже 17 лет, однако, по словам артистки, он не является ее единственной любовью. Ведущая скандально известного телепроекта "Дом-2" утверждает, что у нее есть любимый мужчина, но предпочитает его не "светить". А вот любовь к животным Ольга не стесняется демонстрировать. У Орловой целых четыре собаки, причем три взяты из приюта.Артистка обожает нянчиться с четвероногими питомцами, даже разрешает им забираться к себе в кровать. А на днях одной из собак потребовалась операция. Об этом Ольга сообщила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Ведущая решила стерилизовать одного из подопечных."Оставила своего пугливого волчонка на операции по стерилизации. Буду с волнением ждать окончания. Огромное спасибо врачам за разрешение быть рядом с ней, пока не уйдет в наркоз. Луфи очень пуглива, жутко стрессует из-за всего на свете, нервничает так, что поднимается температура, хотя дома смелее смелых," – рассказала звезда "Дома-2", выложив фотографию с дворнягой.К счастью, хирургическое вмешательство прошло успешно. Телеведущая опубликовала видео, сделанное после операции. Артистку запечатлели с явно напуганной собакой – по всей видимости, только пришедшей в себя после наркоза. "Ну вот. Забрала малышку. Спасибо всем, кто волновался, уже все позади. Будем восстанавливаться!" – оптимистично заявила .Судя по видео, дворняга весьма внушительных размеров. Однако это обстоятельство не помешало осторожно взять ее на руки и отнести в припаркованный возле дверей клиники автомобиль.