В ходе личного досмотра у 31-летнего приезжего были обнаружены 5 блистеров в количестве 100 таблеток, которые согласно результатам исследования содержат сильнодействующее вещество...

Оперуполномоченные Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в контрабанде сильнодействующих веществ.В ходе личного досмотра после получения посылки, отправленной из страны ближнего зарубежья, у 31-летнего приезжего были обнаружены 5 блистеров в количестве 100 таблеток, которые согласно результатам исследования содержат сильнодействующее вещество – метандиенон. А также 5 блистеров – 100 таблеток, которые согласно результатам исследования содержат сильнодействующее вещество – станозолол.По данному факту следствием ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60