Максим Фадеев не сдержал
обещание. Экс-солистка девичьей группы Serebro Екатерина Кищук больше не является
частью продюсерского центра MALFA. Также девушка лишилась раскрученного аккаунта
в соцсетях.
Максим Фадеев не сдержал
обещание. Экс-солистка девичьей группы Serebro Екатерина Кищук больше не является
частью продюсерского центра MALFA. Также девушка лишилась раскрученного аккаунта
в соцсетях.
Сегодня, 25 февраля, Екатерина
Кищук рассказала, что ушла от Максима Фадеева. Более того, у девушки отобрали
самое дорогое – станицу в соцсети Instagram с миллионом подписчиков.
Также Екатерина попросила
поклонников группы Serebro быть лояльнее к новому составу группы. По ее мнению,
девушек еще рано судить, так как они себя пока не показали. "Хочу, чтобы вы
поддержали новых девочек и не обижали за то, что выбрали именно их", – отметила
Екатерина.
Также экс-солистка
сообщила, что профиль, который она вела, теперь будет принадлежать новым
участницам трио. "И тут следите за всеми новостями о них", – добавила
Екатерина.
Отметим, что по мнению
интернет-обывателей, артистку заставили отдать профиль и уйти из продюсерского
центра, якобы именно такие условии я были прописаны в ее контракте. От Кищук просто избавились. Также фанаты
отмечали, что Фадеев не сдержал обещание, которое давал совсем
недавно.
"Мне хотелось бы поставить точку в этих обсуждениях и
сказать, что никто никуда не уходит. Все остаются в семье MALFA, просто теперь
каждый в новой роли. Для каждого артиста важно развитие и на данном этапе я
решил, что так будет лучше для каждого", – заявлял Максим сразу после известия о
роспуске .