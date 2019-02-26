В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. Нью-Джерси Дэвилз на своей площадке встречался с Монреаль Канадиенс. Хозяева льда обыграли гостей со счетом 2:1. В составе победителей голевым пасом отметился Егор Яковлев.

В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. "Нью-Джерси Дэвилз" на своей площадке встречался с "Монреаль Канадиенс". Хозяева льда обыграли гостей со счетом 2:1. В составе победителей голевым пасом отметился Егор Яковлев.Для российского защитника "дьяволов" эта передача стала четвертой в нынешнем сезоне. Всего же за 15 игр в форме "Нью-Джерси" Яковлев набрал 6 (2+4) очков.В другой встрече дня "Торонто Мэйпл Лифс" дома был сильнее "Баффало Сэйбрз" со счетом 5:3.