В начале весны начнется подготовка к торжественному военному параду на Красной площади, который состоится 9 мая. Недавно по улицам Москвы проехал российский ракетный комплекс Ярс.

В начале весны начнется подготовка к торжественному военному параду на Красной площади, который состоится 9 мая. Недавно по улицам Москвы проехал российский ракетный комплекс "Ярс".Механизированная колонна покинула пункт постоянного базирования в Ивановской области и отправилась на полигон в Алабино. Ракетная установка "Ярс" проехала около 400 километров по федеральной трассе М7 и по МКАД.В подмосковном Алабино скоро начнется подготовка к торжественному параду, посвященному победе в Великой Отечественной войне. Личный состав и техника Тейковского ракетного комплекса принимают участие в мероприятии на Красной площади с 2008 года, передает .