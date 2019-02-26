Максим Виторган из-за разборок с женой забыл о долге перед умершей родительницей. За могилой матери актера Аллы Балтер никто не ухаживает.

Максим Виторган из-за разборокс женой забыл о долге перед умершей родительницей. За могилой матери актера АллыБалтер никто не ухаживает.Актриса Алла Балтер нашласвой последний приют на Ваганьковском кладбище. По словам сотрудников погоста Виторгануже третий год не платит за облагораживание могилы.Захоронение никто неубирает. Оно превратилось в огромный сугроб, из которого торчит край портретаБалтер. Судя по всему, близкие не навещают место, где артистка обрела вечноеупокоение. Об этом сообщает .К слову, актеру МаксимуВиторгану сейчас действительно не до этого. Артист погряз в разборках и скандалах с женойтелеведущей Ксенией Собчак. Ходят слухи, что супруги разъехались и готовятсярасторгнуть брак. На публике онипоявляются по отдельности и отношения никак не комментируют.В одном их недавних интервьютеледива косвенно подтвердила, что рассталась с супругом. Собчак дала понять,что не считает себя виновной в разрыве: по ее мнению, все женщины вольныпринимать любые решения в своих интересах. Ксения также отметила, что Максим навсегдаостанется для нее близким человеком, и вместе они сделают все, чтобы их общийсын Платон был счастлив.