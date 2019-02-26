Московская полиция разбирается в обстоятельствах нападения на директора одной из столичных школ. Женщину, руководителя учебного учреждения, избили гаечным ключом прямо в её кабинете.

Московская полиция разбирается в обстоятельствах нападения на директора одной из столичных школ. Женщину, руководителя учебного учреждения, избили гаечным ключом прямо в её кабинете.По предварительным данным, это сделал родственник одной из школьных сотрудниц, которую недавно понизили в должности. Напавший на директора стал фигурантом уголовного дела."По факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается", — заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов.