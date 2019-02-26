Несколько неожиданных открытий, шокирующие подробности и триумфальных и не очень возвращений. Середина недели оказалась богатым на события в жизни российских селебрити. Дни.ру собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 февраля 2019 года.

Несколько неожиданных открытий, шокирующие подробности и триумфальных и не очень возвращений. Середина недели оказалась богатым на события в жизни российских селебрити. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 февраля 2019 года.Несколько неожиданных открытий, шокирующие подробности и триумфальных и не очень возвращений. Середина недели оказалась богатым на события в жизни российских селебрити. На своей официальной страничке в социальной сети Facebook Божена Рынска подчеркнула, что Игорь Малашенко не собирался умирать, однако в ноябре ему стало плохо. Он боялся суда и угроз, а еще впадал в панику из-за боязни нехватки денег. Божена отметила, что муж был склонен к депрессивным состояниям, и именно она его оттуда вытаскивала.Судебные разбирательства с первой женой Еленой, безразличие детей, которых якобы интересовали только деньги, крайне негативно сказались и на Игоре, и на Божене. Если тому в итоге стало плохо с сердцем, то журналистка впала в депрессию. Она призналась, что не выдерживала борьбы, кричала в истерике. Запросы Елены, по мнению Божены, были недопустимо высокими: она хотела не только раздела имущества, но и алименты, а еще чтобы Игорь работал.Алла Пугачева сочинила хит для своей 5-летней дочки. За этим занятием и застал Примадонну с утра пораньше ее супруг Максим Галкин.Членов своей семьи Максим Галкин обнаружил в подвале. Пугачева сидела за роялем и сочиняла песню для Лизы – импровизируя по принципу "что вижу, то пою".Известная певица была крайне возмущена новостью о жестких условиях, которые выдвинули певице Maruv для участия в "Евровидении". Наташа Королева считает, что украинские политики не должны вмешиваться в сферу творчества.Несколько часов назад звезда опубликовала гневный пост в Instagram, в котором осудила деятельность украинских властей. Наташа Королева считает, что люди искусства не должны зависеть от политической цензуры. "Когда уже Украина прозреет и воскреснет? Почему творческие люди должны страдать из-за притворщиков, врунов, воров и обманщиков?" – написала возмущенная исполнительница.Ольга Орлова опубликовала видео из клиники. Популярная певица, ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" сообщила об операции по стерилизации.Певица Ольга Орлова является одной из самых закрытых персон в отечественном шоу-бизнесе. О том, что происходит в личной жизни, артистка предпочитает не рассказывать. Доподлинно известно одно: в 2000 году она покинула группу "Блестящие", забеременев от бизнесмена Александра Карманова. Вскоре она подарила ему сына Артема, влюбленные поженились, а спустя три года оформили развод.Актеру Спартаку Мишулину нет покоя на там свете – его имя постоянно склоняют живущие, то и дело появляются какие-то самозванцы, объявляющие себя родственниками.Его вдова Валентина Константиновна и дочь Карина устали отбиваться от мошенников и аферистов. Но, кажется, им снова предстоит вынуть шпаги из ножен.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 декабря 2018 года, читайте в и специальных .