Выборы
на Украине могут обернуться кровавой трагедией. Петр Порошенко сделает все для
того, чтобы удержаться у власти. В ход пойдет старый проверенный способ – маленькая
победоносная война. Проблема только в том, что сам президент может и не
дотянуть до выборов: в стенах Рады прозвучало предложение расстрелять его за
госизмену.
Выборы
на Украине могут обернуться кровавой трагедией. Петр Порошенко сделает все для
того, чтобы удержаться у власти. В ход пойдет старый проверенный способ – маленькая
победоносная война. Проблема только в том, что сам президент может и не
дотянуть до выборов: в стенах Рады прозвучало предложение расстрелять его за
госизмену.
Экспертное
сообщество обсуждает предстоящие президентские выборы на Украине и делает
неутешительные прогнозы. Петр Порошенко будет использовать свою власть для развязывания
войны в Донбассе, чтобы во время выборов (например, между первым и вторым
турами) ввести уже отрепетированное военное положение.
"Если
в результате этого кровавого балагана Порошенко захватит власть, то это будет
означать войну даже в ходе захвата власти. За последние две недели количество
обстрелов в Донбассе увеличилось в пять раз. Опять пошли погибшие, количество
которых в Луганске и Донецке за последние две недели исчисляется десятками", -
заявил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия
1" политолог Дмитрий Куликов.
Он
предположил, что у Порошенко нет другого выхода, потому что удержаться от
схватки между госструктурами и бандами бандеровцев можно только введя военное
положение. Генеральную репетицию президент уже провел: сначала он отправил три
корабля на неравную схватку с российскими пограничниками, а затем, прикрываясь
российской агрессией, ввел в нескольких областях военное положение.
О том, что Порошенко
что-то задумал на юго-востоке страны свидетельствуют его собственные заявления,
которыми он пытается прикрыть будущую агрессию против своего же народа.
Сегодня, 26 февраля президент обвинил Россию в подготовке к полномасштабной
войне.
"Угроза
полномасштабной войны – не декларация. Она вполне реальна, особенно в свете
нынешних военных приготовлений противника", – отрапортовал на
встрече с руководством ВСУ. Как обычно, глава Незалежной не привел ни одного
факта в подтверждении своих слов. До этого Порошенко делал подобные заявления с
трибуны ООН, но там ему почему-то никто не поверил.
Зато
в стенах украинской Верховной рады сегодня прозвучал призыв расстрелять Петра
Порошенко за государственную измену. И пусть это был всего лишь личный вердикт
в отношении главы государства скандального депутата Олега Ляшко, но очередной
звоночек в адрес президента все же прозвучал. До этого Юлия Тимошенко заявила,
что начинает процедуру импичмента Порошенко.
Конечно,
предложение депутата и оранжевой принцессы вряд ли будут воплощены в жизнь, но
поводов для серьезных разбирательств преступной деятельности Порошенко в
юридическом поле сейчас предостаточно.
Во всяком случае, лидер "Батькивщины"
располагает фактами подготовки массовых
фальсификаций на предстоящих выборах 31 марта. Юлия Тимошенко уже отправила в
прокуратуру два заявления с требованием возбудить уголовное дело в отношении
президента и его администрации.
Выборы
президента Украины пройдут 31 марта. Лидером президентского рейтинга месяц
назад стал артист Владимир Зеленский. По данным на 25 февраля его поддерживают
14,1% украинцев. На втором месте – действующий президент Петр
с 9,6%. Замыкает тройку лидеров глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко,
за нее готовы отдать свои голоса 7,4% граждан страны. Всего в избирательном
бюллетене будет 44 фамилии и это – рекорд в новейшей истории Украины.