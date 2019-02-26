Выборы на Украине могут обернуться кровавой трагедией. Петр Порошенко сделает все для того, чтобы удержаться у власти. В ход пойдет старый проверенный способ – маленькая победоносная война. Проблема только в том, что сам президент может и не дотянуть до выборов: в стенах Рады прозвучало предложение расстрелять его за госизмену.

Выборына Украине могут обернуться кровавой трагедией. Петр Порошенко сделает все длятого, чтобы удержаться у власти. В ход пойдет старый проверенный способ – маленькаяпобедоносная война. Проблема только в том, что сам президент может и недотянуть до выборов: в стенах Рады прозвучало предложение расстрелять его загосизмену.Экспертноесообщество обсуждает предстоящие президентские выборы на Украине и делаетнеутешительные прогнозы. Петр Порошенко будет использовать свою власть для развязываниявойны в Донбассе, чтобы во время выборов (например, между первым и вторымтурами) ввести уже отрепетированное военное положение."Еслив результате этого кровавого балагана Порошенко захватит власть, то это будетозначать войну даже в ходе захвата власти. За последние две недели количествообстрелов в Донбассе увеличилось в пять раз. Опять пошли погибшие, количествокоторых в Луганске и Донецке за последние две недели исчисляется десятками", -заявил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия1" политолог Дмитрий Куликов.Онпредположил, что у Порошенко нет другого выхода, потому что удержаться отсхватки между госструктурами и бандами бандеровцев можно только введя военноеположение. Генеральную репетицию президент уже провел: сначала он отправил трикорабля на неравную схватку с российскими пограничниками, а затем, прикрываясьроссийской агрессией, ввел в нескольких областях военное положение.О том, что Порошенкочто-то задумал на юго-востоке страны свидетельствуют его собственные заявления,которыми он пытается прикрыть будущую агрессию против своего же народа.Сегодня, 26 февраля президент обвинил Россию в подготовке к полномасштабнойвойне."Угрозаполномасштабной войны – не декларация. Она вполне реальна, особенно в светенынешних военных приготовлений противника", – отрапортовал навстрече с руководством ВСУ. Как обычно, глава Незалежной не привел ни одногофакта в подтверждении своих слов. До этого Порошенко делал подобные заявления стрибуны ООН, но там ему почему-то никто не поверил.Затов стенах украинской Верховной рады сегодня прозвучал призыв расстрелять ПетраПорошенко за государственную измену. И пусть это был всего лишь личный вердиктв отношении главы государства скандального депутата Олега Ляшко, но очереднойзвоночек в адрес президента все же прозвучал. До этого Юлия Тимошенко заявила,что начинает процедуру импичмента Порошенко.Конечно,предложение депутата и оранжевой принцессы вряд ли будут воплощены в жизнь, ноповодов для серьезных разбирательств преступной деятельности Порошенко вюридическом поле сейчас предостаточно.Во всяком случае, лидер "Батькивщины"располагает фактами подготовки массовыхфальсификаций на предстоящих выборах 31 марта. Юлия Тимошенко уже отправила впрокуратуру два заявления с требованием возбудить уголовное дело в отношениипрезидента и его администрации.Выборыпрезидента Украины пройдут 31 марта. Лидером президентского рейтинга месяцназад стал артист Владимир Зеленский. По данным на 25 февраля его поддерживают14,1% украинцев. На втором месте – действующий президент Петрс 9,6%. Замыкает тройку лидеров глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко,за нее готовы отдать свои голоса 7,4% граждан страны. Всего в избирательномбюллетене будет 44 фамилии и это – рекорд в новейшей истории Украины.