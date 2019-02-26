Межрайонный прокурор вынес 13 протестов

Межрайонный прокурор вынес 13 протестовКольчугинская прокуратура провела проверку в школах города и района. Выяснилось, что в некоторых образовательных учреждениях нарушают права детей.Так, например, в школах нельзя применять «принцип рецидива, когда за один и тоже поступок наказание ужесточают.Кроме того, в некоторых Правилах школ есть положение о том, что звонок об окончании урока даётся для учителя, а школьники могут выйти из класса только после того, как преподаватель разрешит. Это противоречит требованиям СанПин и нарушает права учащихся на отдых между уроками.Межрайонный прокурор вынес 13 протестов, которые находятся на рассмотрении руководителей школ.