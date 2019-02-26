Близкий друг Анастасии Волочковой, эпатажный артист Никита Джигурда обнародовал серию коллажей. Многие зрители сочли их издевательскими.

Близкий друг Анастасии Волочковой, эпатажный артист Никита Джигурда обнародовал серию коллажей. Многие зрители сочли их издевательскими.В последнее время два самых эпатажных представителя отечественного шоу-бизнеса – актер Никита Джигурда и балерина Анастасия Волочкова – близко сошлись. Артисты готовят некий грандиозный проект, а пока записали музыкальную композицию в доме у общего знакомого. Волочкова, обретя друга в лице рычащего Джигурды, пригласила актера в гости, где тот сыграл на рояле, который ей в свое время подарил Николай Басков, и посидел на кровати балерины.Апофеозом общения Никиты и Анастасии стала та легкость. с которой он, водрузив на одну руку артистку, покружил ее вокруг своей оси. А ведь в этот момент Волочкова оказалась в одном экстремально коротком платье, которое так высоко задралось, что особо наблюдательные поклонники разглядели ее нижнее белье. Дальше – больше. Вдохновившийся общением с сексапильной танцовщицей Никита Джигурда решил нырнуть в купель.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артист опубликовал видео, на котором его запечатлели медленно спускающимся в прорубь. С головой, правда, актер в воду не нырнул, пояснив тем, что у него через два часа выступление, но с удовольствием попозировал на камеру и спел мантру. Отметим, что в ледяной воде никита пробыл весьма продолжительное время.И если к этому ролику отнесется положительно, то к следующей публикации Никиты Джигурды у нее могут появиться вопросы. Дело в том, что артист выложил серию коллажей, на которых запечатлен сам, а также его новоиспеченная подруга. Причем некоторые кадры выглядят откровенным издевательством. Так. во всяком случае, сочли подписчики."Джигурдец...", "Два придурка сошлись", "А мне кажется, что коллажи стремно смотрятся, по отношению к Насте. Похоже на стеб (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Друг называется... Такую *** публикнул....", "Настя, простушка, добрая душа, не нужен тебе такой друг в кавычках, который такое выкладывает про тебя!" – высказались пользователи Сети о Никите Джигурде и .