Алла Пугачева сочинила хит для своей 5-летней дочки. За этим
занятием и застал Примадонну с утра пораньше ее супруг Максим Галкин.
Алла Пугачева сочинила хит для своей 5-летней дочки. За этим
занятием и застал Примадонну с утра пораньше ее супруг Максим Галкин.
Членов своей семьи Максим Галкин обнаружил в подвале.
Пугачева сидела за роялем и сочиняла песню для Лизы – импровизируя по принципу
"что вижу, то пою".
"Вот такую картину я застал с утра. Пока Гарри
занимался французским, Алла с Лизой музыкально баловались. Алла – мастер
импровизаций "что вижу, то пою". Обычно я еще сплю, а Алла уже что-то
придумывает с детьми после завтрака: то театральные сценки, то песни разучивает",
– рассказал шоумен подписчикам своего микроблога в Instagram.
Галкин выступил в роли оператора. Он снимал все на камеру, пока
импровизировала, придумывая строчки детской песенки для Лизы.
"Вот и папа пришел… Нас в подвале нашел! А нам нужно
допеть, нашу песенку спеть… До чего же хорошо быть с тобою, Лизок! Мне бы еще
станцевать. Но хотя бы разок!", – пела Пугачева. А потом и Лиза
распевалась вместе со своей звездной мамой.
Ранее стилист Аллы Алишер рассказал, что муж
Примадонны в холода спит в пижаме. А, проснувшись, в таком одеянии разгуливает
по подмосковному замку. Пугачева таким привычкам супруга не препятствует -
более того, в День защитника Отечества супруга с дочкой подарили шоумену еще
одну полосатую пижаму, напоминает Teleprogramma.pro.