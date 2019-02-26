Алла Пугачева сочинила хит для своей 5-летней дочки. За этим занятием и застал Примадонну с утра пораньше ее супруг Максим Галкин.

Алла Пугачева сочинила хит для своей 5-летней дочки. За этимзанятием и застал Примадонну с утра пораньше ее супруг Максим Галкин.Членов своей семьи Максим Галкин обнаружил в подвале.Пугачева сидела за роялем и сочиняла песню для Лизы – импровизируя по принципу"что вижу, то пою"."Вот такую картину я застал с утра. Пока Гарризанимался французским, Алла с Лизой музыкально баловались. Алла – мастеримпровизаций "что вижу, то пою". Обычно я еще сплю, а Алла уже что-топридумывает с детьми после завтрака: то театральные сценки, то песни разучивает",– рассказал шоумен подписчикам своего микроблога в Instagram.Галкин выступил в роли оператора. Он снимал все на камеру, покаимпровизировала, придумывая строчки детской песенки для Лизы."Вот и папа пришел… Нас в подвале нашел! А нам нужнодопеть, нашу песенку спеть… До чего же хорошо быть с тобою, Лизок! Мне бы ещестанцевать. Но хотя бы разок!", – пела Пугачева. А потом и Лизараспевалась вместе со своей звездной мамой.Ранее стилист Аллы Алишер рассказал, что мужПримадонны в холода спит в пижаме. А, проснувшись, в таком одеянии разгуливаетпо подмосковному замку. Пугачева таким привычкам супруга не препятствует -более того, в День защитника Отечества супруга с дочкой подарили шоумену ещеодну полосатую пижаму, напоминает Teleprogramma.pro.