Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз отличился. На молодежном форуме в Переяслав-Хмельницком лидер Незалежной лидер Незалежной явно пребывал в веселом состоянии, шутил и даже умудрился станцевать перед студентами.
Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз "отличился". На молодежном форуме в Переяслав-Хмельницком лидер Незалежной лидер Незалежной явно пребывал в "веселом" состоянии, шутил и даже умудрился станцевать перед студентами.
В своем выступлении Петр Порошенко затронул тему евроинтеграции.
Но банальными словами лидер Незалежной говорить о ней не стал и решил вспомнить
один "бородатый" анекдот об украинской делегации на Кубе, которая
привить жителям Острова Свободы трудовую дисциплину и отучить их танцевать
самбу.
Кубинцы, продолжил Петр Порошенко, собрали митинг под лозунгом
"Давайте работать! Самбе – нет!", однако быстро превратили его в
песню и начали танцевать. Под конец анекдота Петр Алексеевич даже
продемонстрировал несколько движений, вызвав у собравшихся в зале смех
Таким образом Порошенко провел аналогии с ситуацией на
Украине, сообщает сайт телеканала . Большинство граждан на
словах поддерживают курсы на сближение с Европой, но не хотят приложить для
этого усилий, посетовал лидер Незалежной.
"Найти кого-нибудь, кто против – нет, а как
собираемся", – заключил .
В Сети юмористические потуги украинского лидера не оценили. Порошенко назвали "пьяным клоуном" и отметили, что серьезно говорить о
евроинтеграции Украины нельзя.
Чем ближе выборы, тем более громкие заявления делает
украинский лидер. Накануне он объявил о победе над Кремлем, который, со слов Петра Порошенко, собирался расчленить Украину.
По словам главы государства, Москва якобы изначально
пыталась уговорить Западную Украину, а когда поняла, что это невозможно,
попыталась разделить страну по Днепру. По всей видимости, этот сюжет Порошенко
также придумал в алкогольном угаре.
Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. На пост
главы государства претендуют 44 человека. в предвыборной гонке
проигрывает актеру Владимиру Зеленскому и бывшему премьер-министру Юлии
Тимошенко.