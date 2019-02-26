Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз отличился. На молодежном форуме в Переяслав-Хмельницком лидер Незалежной лидер Незалежной явно пребывал в веселом состоянии, шутил и даже умудрился станцевать перед студентами.

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз "отличился". На молодежном форуме в Переяслав-Хмельницком лидер Незалежной лидер Незалежной явно пребывал в "веселом" состоянии, шутил и даже умудрился станцевать перед студентами.В своем выступлении Петр Порошенко затронул тему евроинтеграции.Но банальными словами лидер Незалежной говорить о ней не стал и решил вспомнитьодин "бородатый" анекдот об украинской делегации на Кубе, котораяпривить жителям Острова Свободы трудовую дисциплину и отучить их танцеватьсамбу.Кубинцы, продолжил Петр Порошенко, собрали митинг под лозунгом"Давайте работать! Самбе – нет!", однако быстро превратили его впесню и начали танцевать. Под конец анекдота Петр Алексеевич дажепродемонстрировал несколько движений, вызвав у собравшихся в зале смехТаким образом Порошенко провел аналогии с ситуацией наУкраине, сообщает сайт телеканала . Большинство граждан насловах поддерживают курсы на сближение с Европой, но не хотят приложить дляэтого усилий, посетовал лидер Незалежной."Найти кого-нибудь, кто против – нет, а каксобираемся", – заключил .В Сети юмористические потуги украинского лидера не оценили. Порошенко назвали "пьяным клоуном" и отметили, что серьезно говорить оевроинтеграции Украины нельзя.Чем ближе выборы, тем более громкие заявления делаетукраинский лидер. Накануне он объявил о победе над Кремлем, который, со слов Петра Порошенко, собирался расчленить Украину.По словам главы государства, Москва якобы изначальнопыталась уговорить Западную Украину, а когда поняла, что это невозможно,попыталась разделить страну по Днепру. По всей видимости, этот сюжет Порошенкотакже придумал в алкогольном угаре.Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. На постглавы государства претендуют 44 человека. в предвыборной гонкепроигрывает актеру Владимиру Зеленскому и бывшему премьер-министру ЮлииТимошенко.