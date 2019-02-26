Прав он снова лишился на 3 года

Прав он снова лишился на 3 годаЖителя Коврова неоднократно ловили пьяным за рулём, за что попал под суд.В апреле 2015 года его привлекали к административной ответственности и обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, на 3 года его лишили водительских прав.В декабре мужчину вновь остановили сотрудники ГИБДД, когда тот ехал за рулём «Форда». Подсудимый произвёл выдох в прибор, который показал концентрацию абсолютного этилового спирта в пробе выдыхаемого им воздуха – 0,34 мг/л, что доказало его опьянение.Ковровский городский суд признал водителя виновным. За очередную «пьяную езду» ему назначили штраф в размере 240 тысяч рублей. Деньги в доход государства ковровчанин будет платить с рассрочкой выплаты на 24 месяца частями по 10 тысяч рублей. Прав он снова лишился на 3 года.