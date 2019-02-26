Доступный метод похудения предложили ученые. Избавлению от лишних килограммов, как выяснилось, способствует кофеин. Умеренное потребление кофе поможет обрести стройную фигуру.

Доступный метод похудения предложили ученые. Избавлению отлишних килограммов, как выяснилось, способствует кофеин. Умеренное потреблениекофе поможет обрести стройную фигуру.Кофеин подавляет аппетит и ускоряет метаболизм – а значит, способствует похудению. К такомувыводу пришли ученые, результаты работы которых опубликованы в издании LiveScience.50 здоровых взрослых в возрасте от 18 до 50 лет в течениетрех недель пили сок с добавлением кофеина. Подопытные употребляли 3 виданапитка: в одном кофеина не было совсем, во втором его содержание было равно113 граммам кофе, а в последнем – 226 граммам кофе.Участникам эксперимента с не сообщали, какой именно напиток они получают. Спустяполчаса они получали доступ к "шведскому столу", где могли безограничений набирать себе любые блюда – а после завтрака записать, что съедено.По данным исследователей, получив напиток с низкой дозойкофеина, люди обычно брали на завтрак на 10% меньше пищи, чем когда не получаликофеина совсем или когда доза кофеина была максимальной. Потребители напитка сосредней дозой потребляли около 650 калорий – тогда как у их коллег с нулевойили максимальной дозой этот показатель колебался от 715 до 721.Ученые подчеркивают, что метод не кардинальный. Кофеинвызывает лишь незначительное снижение аппетита сразу после его приема, но этотэффект быстро исчезает. Так что правильнее для похудения выработать привычку питатьсяздоровой пищей, отмечают авторы исследования.