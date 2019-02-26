Доступный метод похудения предложили ученые. Избавлению от
лишних килограммов, как выяснилось, способствует кофеин. Умеренное потребление
кофе поможет обрести стройную фигуру.
Доступный метод похудения предложили ученые. Избавлению от
лишних килограммов, как выяснилось, способствует кофеин. Умеренное потребление
кофе поможет обрести стройную фигуру.
Кофеин подавляет аппетит и ускоряет метаболизм – а значит, способствует похудению. К такому
выводу пришли ученые, результаты работы которых опубликованы в издании Live
Science.
50 здоровых взрослых в возрасте от 18 до 50 лет в течение
трех недель пили сок с добавлением кофеина. Подопытные употребляли 3 вида
напитка: в одном кофеина не было совсем, во втором его содержание было равно
113 граммам кофе, а в последнем – 226 граммам кофе.
Участникам эксперимента с не сообщали, какой именно напиток они получают. Спустя
полчаса они получали доступ к "шведскому столу", где могли без
ограничений набирать себе любые блюда – а после завтрака записать, что съедено.
По данным исследователей, получив напиток с низкой дозой
кофеина, люди обычно брали на завтрак на 10% меньше пищи, чем когда не получали
кофеина совсем или когда доза кофеина была максимальной. Потребители напитка со
средней дозой потребляли около 650 калорий – тогда как у их коллег с нулевой
или максимальной дозой этот показатель колебался от 715 до 721.
Ученые подчеркивают, что метод не кардинальный. Кофеин
вызывает лишь незначительное снижение аппетита сразу после его приема, но этот
эффект быстро исчезает. Так что правильнее для похудения выработать привычку питаться
здоровой пищей, отмечают авторы исследования.