В
свои без малого 70 лет Примадонна демонстрирует не только подтянутую фигуру, но
и ослепительную жемчужную улыбку. Врач клиники Медлайн-Сервис Ниджату Гусейнов
высказался о зубах Аллы Пугачевой.
В
свои без малого 70 лет Примадонна демонстрирует не только подтянутую фигуру, но
и ослепительную жемчужную улыбку. Врач клиники "Медлайн-Сервис" Ниджату Гусейнов
высказался о зубах Аллы Пугачевой.
На основании фото-и видеокадров, которые можно найти
на просторах Сети, стоматолог сделал вывод, что у певицы в молодом возрасте
были удалены зубы 3.6 и 3.7. По его словам, через некоторое время у Аллы
Пугачевой по этой причине был изменен прикус.
"Кода человек теряет зубы, которые отвечают за
стабильность прикуса, а именно жевательные или боковые, то зубно-мышечно-суставной
комплекс начинает подстраиваться под новые жевательные движения. Динамическая
симметрия лица нарушена из-за перестройки этого комплекса", – сделал вывод о
внешности Примадонны с архивных снимков Гусейнов.
"Второй момент: мы видим так называемые промежутки
между зубами или по-другому "тремы", – откуда они? Так сложилось, что, когда мы
теряем зубы после сформированных под нормальное количество зубов челюстей, зубы
начинают компенсировать жевательную нагрузку и расходятся", – пояснил врач. Он
добавил, что на нижней челюсти Аллы Пугачевой "образца" 80-х именно это и
наблюдается.
На верхней челюсти, по словам стоматолога, у другая
ситуация. "Тут мы уже видим "диастему". В чем разница? Она проста: промежуток
только между передними зубами. Причин может быть несколько. Она может крыться
как в раннем детском, но и в более позднем периоде", – отметил стоматолог.
Высказался он и о зубах сегодняшней . "В
настоящее время стоят циркониевые ортопедические конструкции. Скорее всего,
целая конструкция вверху и внизу. Предположительно, стоят дентальные имплантаты
на месте отсутствующих зубов. Есть некоторая проблема на передних коронках,
разные размерные соотношения передних резцов", – пояснил собеседник "Дни.ру".