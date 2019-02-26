В свои без малого 70 лет Примадонна демонстрирует не только подтянутую фигуру, но и ослепительную жемчужную улыбку. Врач клиники Медлайн-Сервис Ниджату Гусейнов высказался о зубах Аллы Пугачевой.

свои без малого 70 лет Примадонна демонстрирует не только подтянутую фигуру, нои ослепительную жемчужную улыбку. Врач клиники "Медлайн-Сервис" Ниджату Гусейноввысказался о зубах Аллы Пугачевой.На основании фото-и видеокадров, которые можно найтина просторах Сети, стоматолог сделал вывод, что у певицы в молодом возрастебыли удалены зубы 3.6 и 3.7. По его словам, через некоторое время у АллыПугачевой по этой причине был изменен прикус."Кода человек теряет зубы, которые отвечают застабильность прикуса, а именно жевательные или боковые, то зубно-мышечно-суставнойкомплекс начинает подстраиваться под новые жевательные движения. Динамическаясимметрия лица нарушена из-за перестройки этого комплекса", – сделал вывод овнешности Примадонны с архивных снимков Гусейнов."Второй момент: мы видим так называемые промежуткимежду зубами или по-другому "тремы", – откуда они? Так сложилось, что, когда мытеряем зубы после сформированных под нормальное количество зубов челюстей, зубыначинают компенсировать жевательную нагрузку и расходятся", – пояснил врач. Ондобавил, что на нижней челюсти Аллы Пугачевой "образца" 80-х именно это инаблюдается.На верхней челюсти, по словам стоматолога, у другаяситуация. "Тут мы уже видим "диастему". В чем разница? Она проста: промежутоктолько между передними зубами. Причин может быть несколько. Она может крытьсякак в раннем детском, но и в более позднем периоде", – отметил стоматолог.Высказался он и о зубах сегодняшней . "Внастоящее время стоят циркониевые ортопедические конструкции. Скорее всего,целая конструкция вверху и внизу. Предположительно, стоят дентальные имплантатына месте отсутствующих зубов. Есть некоторая проблема на передних коронках,разные размерные соотношения передних резцов", – пояснил собеседник "Дни.ру".