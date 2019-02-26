Расследование Фонда по борьбе с коррупцией о выявленных на комбинате Московский школьник нарушениях оказалось набором фейков. На чистую воду блогера Алексея Навального и его сторонников вывели журналисты РИА ФАН.

Расследование "Фонда по борьбе с коррупцией" о выявленных на комбинате "Московский школьник" нарушениях оказалось набором фейков. На чистую воду блогера Алексея Навального и его сторонников вывели журналисты .Информация, полученная ФБК от экс-сотрудницы Натальи Шиловой, принадлежала не ей, отмечает издание. Фотографии, на которых изображены заплесневелые и гнилые продукты, взяты из рабочего чата территориальных управляющих компаний. Сотрудники вели чат для отчетности и оперативной работы.В видеоролике Алексея Навального, опубликованном 18 февраля, помимо этих фотографий пользователи увидели изображение "гибрида" раковины и унитаза. По словам Шиловой, его использовали для мытья овощей и фруктов.Авторы видеоролика придумали историю о кошмарной антисанитарии на предприятии, но источник на комбинате объяснил, откуда эти фотографии. Так, фото "умытаза" гуляет по Сети с 2011 года в разделе "Юмор".Другие фотографии сделаны территориальными управляющими, оформляющими списание некачественных продуктов, выяснили журналисты. Так осуществляется внутренний контроль за продукцией, поставляемой в школы и детсады.Фотографии, которые Любовь Соболь совместно с блогером включила в материалы "громкого расследования", сделаны сотрудниками комбината для внутреннего пользования. Это помогало оперативно устранять недочеты и качественно делать свою работу."Получается, что любые недочеты были оперативно выявлены и быстро устранены. А если Шилова рассказывает о том, что она их не устраняла, значит, она просто некачественно делала свою работу", – пишет ФАН.Относительно неработающих холодильников и ржавых канализационных труб журналисты выяснили, что их спишут и заменят при производстве ремонтных работ. Заявки на проведение ремонта пищеблоков и закупку необходимых материалов школы подают ежегодно. К началу учебного года все работы завершаются.Из совокупности фактов журналисты сделали вывод, что бывшая сотрудница предприятия говорит неправду, причем даже относительно того, сколько времени проработала в этой компании (всего 2 месяца вместо 5). Соболь с Навальным тоже ввели пользователей в заблуждение, манипулируя фактами и непроверенной информацией, подчеркивает издание."Расследование" Навального основано на фотографиях списанных продуктов и фантазиях экс-работницы. Это вновь подтверждает цели "расследования" ФБК – шантаж поставщиков питания и вымогательство.