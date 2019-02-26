Читательница Дни.ру поделилась своей историей, которая требует срочного решения и мудрого совета. Муж засыпает во время секса и не удовлетворяет жену уже долгое время.

Читательница"Дни.ру" поделилась своей историей, которая требует срочного решенияи мудрого совета. Муж засыпает во время секса и не удовлетворяет жену уже долгоевремя.Мой муж уже второй раз засыпает во время интима. У менядепрессия, не знаю, что делать. Раньшетакого никогда не было. Секс был регулярный, минимум четыре раза в неделю. Асейчас один в лучшем случае.Подруги говорят, что это от усталости и нет смысла переживать.Он ведь работает, но я почему-то уверена, что утомление не имеет к этомуникакого отношения, ведь такое происходит с недавнего времени. Работа была всегда, да и не такая она у него выматывающая.Я боюсь, что он мне изменяет. Потому что не может нормальныймужчина заниматься любовью раз в неделю и засыпать при этом. Или его просто неустраиваю я. Может быть ему что-то не нравится, а он молчит. Пыталась поговорить,ничего не меняется.Для меня секс – одна из самых важных составляющих отношений.Без него я в них не вижу смысла, поэтому подумываю о разводе. Несмотря на то,что у нас есть дети. Для меня это принципиально важно. Тем не менее хочу подождать месяц ипосмотреть, может ситуация поменяется. Все меня отговаривают рушит семью, тем болееиз-за такой ерунды, считают меня дурой, но мне все равно. А как вы поступили бы на моемместе? Без секса брак обречен!Развод или есть другой выход? Пишите в комментариях!Естьистория, которой хотите поделиться? Вам нужен совет? Пишите на info@dni.ru с пометкой в теме"Реальная история из жизни". Мы опубликуем рассказ безредактирования, скрыв личные данные.