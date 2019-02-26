Читательница
Дни.ру поделилась своей историей, которая требует срочного решения
и мудрого совета. Муж засыпает во время секса и не удовлетворяет жену уже долгое
время.
Читательница
"Дни.ру" поделилась своей историей, которая требует срочного решения
и мудрого совета. Муж засыпает во время секса и не удовлетворяет жену уже долгое
время.
Мой муж уже второй раз засыпает во время интима. У меня
депрессия, не знаю, что делать. Раньше
такого никогда не было. Секс был регулярный, минимум четыре раза в неделю. А
сейчас один в лучшем случае.
Подруги говорят, что это от усталости и нет смысла переживать.
Он ведь работает, но я почему-то уверена, что утомление не имеет к этому
никакого отношения, ведь такое происходит с недавнего времени. Работа была всегда, да и не такая она у него выматывающая.
Я боюсь, что он мне изменяет. Потому что не может нормальный
мужчина заниматься любовью раз в неделю и засыпать при этом. Или его просто не
устраиваю я. Может быть ему что-то не нравится, а он молчит. Пыталась поговорить,
ничего не меняется.
Для меня секс – одна из самых важных составляющих отношений.
Без него я в них не вижу смысла, поэтому подумываю о разводе. Несмотря на то,
что у нас есть дети. Для меня это принципиально важно. Тем не менее хочу подождать месяц и
посмотреть, может ситуация поменяется. Все меня отговаривают рушит семью, тем более
из-за такой ерунды, считают меня дурой, но мне все равно. А как вы поступили бы на моем
месте? Без секса брак обречен!
Развод или есть другой выход? Пишите в комментариях!
Есть
история, которой хотите поделиться? Вам нужен совет? Пишите на info@dni.ru с пометкой в теме
"Реальная история из жизни". Мы опубликуем рассказ без
редактирования, скрыв личные данные.