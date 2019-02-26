Расстрелять
за государственную измену, – свой вердикт вынес Петру Порошенко один из самых
скандальных украинских политиков Олег Ляшко. Депутат сделал это заявление с
трибуны Верховной рады.
"Расстрелять
за государственную измену", – свой вердикт вынес Петру Порошенко один из самых
скандальных украинских политиков Олег Ляшко. Депутат сделал это заявление с
трибуны Верховной рады.
Лидер
украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что Порошенко следует
расстрелять за вскрывшиеся факты хищений контрафактной продукции из России. "Это
большое преступление, это государственная измена" – приводит слова нардепа "Московский
комсомолец".
Парламент
не должен молчать, в Раде должна быть создана временная следственная комиссия
для обнародования факторов разворовывания в армии, резюмировал Ляшко. Предложение депутата расстрелять президента вряд ли будет воплощено в жизнь, но поводов для серьезных разбирательств его деятельности в юридическом поле сейчас предостаточно.
Ранее
бывшая соратница обвинила президента в подготовке массовых фальсификаций
на предстоящих выборах 31 марта. Юлия Тимошенко написала два заявления на имя
генпрокурора Украины, в которых привела факты будущих подтасовок.
Речь
идет о масштабном подкупе избирателей и вбросу бюллетеней за так называемых
мертвых душ. "По нашей информации, по тысяче гривен планируют раздать
шести миллионам украинцев. И таким образом купить себе выход во второй тур. Но
наша команда не даст этого сделать. Выборы должны пройти честно", –
сказала Тимошенко.
Выборы
президента Украины пройдут 31 марта. Лидером президентского рейтинга месяц назад стал
артист Владимир Зеленский. На втором месте – действующий президент Петр .
Замыкают тройку лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Всего в избирательном
бюллетене будет более 40 фамилий и это – рекорд в новейшей истории страны.