Расстрелять за государственную измену, – свой вердикт вынес Петру Порошенко один из самых скандальных украинских политиков Олег Ляшко. Депутат сделал это заявление с трибуны Верховной рады.

"Расстрелятьза государственную измену", – свой вердикт вынес Петру Порошенко один из самыхскандальных украинских политиков Олег Ляшко. Депутат сделал это заявление стрибуны Верховной рады.Лидерукраинской "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что Порошенко следуетрасстрелять за вскрывшиеся факты хищений контрафактной продукции из России. "Этобольшое преступление, это государственная измена" – приводит слова нардепа "Московскийкомсомолец".Парламентне должен молчать, в Раде должна быть создана временная следственная комиссиядля обнародования факторов разворовывания в армии, резюмировал Ляшко. Предложение депутата расстрелять президента вряд ли будет воплощено в жизнь, но поводов для серьезных разбирательств его деятельности в юридическом поле сейчас предостаточно.Ранеебывшая соратница обвинила президента в подготовке массовых фальсификацийна предстоящих выборах 31 марта. Юлия Тимошенко написала два заявления на имягенпрокурора Украины, в которых привела факты будущих подтасовок.Речьидет о масштабном подкупе избирателей и вбросу бюллетеней за так называемыхмертвых душ. "По нашей информации, по тысяче гривен планируют раздатьшести миллионам украинцев. И таким образом купить себе выход во второй тур. Нонаша команда не даст этого сделать. Выборы должны пройти честно", –сказала Тимошенко.Выборыпрезидента Украины пройдут 31 марта. Лидером президентского рейтинга месяц назад сталартист Владимир Зеленский. На втором месте – действующий президент Петр .Замыкают тройку лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Всего в избирательномбюллетене будет более 40 фамилий и это – рекорд в новейшей истории страны.