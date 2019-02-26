Общественный совет при комитете Госдумы по культуре расширил состав участников - в него вошли лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин и артист Эдгард Запашный, сообщила пресс-служба думского комитета

Общественный совет при комитете Госдумы по культуре расширил состав участников - в него вошли лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин и артист Эдгард Запашный, сообщила пресс-служба думского комитета.Первый состав общественного совета был учреждён в январе 2019 года. В него вошли спрецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, режиссер, руководитель киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров, музыкант Андрей Макаревич и другие известные деятели культурной и общественной сфер."Общественный совет при думском комитете по культуре прирастает новыми именами. Как я и анонсировала, начинается "второй призыв". Еще больше независимо мыслящих людей, еще больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре", - цитирует пресс-служба главу комитета Елену Ямпольскую."Рада, что и Сергей (Шнуров) увидел для себя здесь любопытную перспективу. Вот такие у нас новости. Ждем дежурных атак с флангов. Левые, правые, крайние либералы, ультраконсерваторы, кричите быстрее! Нам надо расширяться дальше", - написала Ямпольская на своей странице в Facebook.