Взволнованные родители сообщили автоинспектору, что их ребенку неожиданно стало плохо в пути, и девочка задыхается...

Инспектор 2 батальона ДПС Полка ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве помог доставить годовалого ребенка, которому стало плохо, в больницу.К автоинспектору, несшему службу на улице Покровка, обратилась супружеская пара, следовавшая на легковом автомобиле с просьбой о помощи. Взволнованные родители сообщили, что их ребенку неожиданно стало плохо в пути, и девочка задыхается. Супруги переживали, что из-за плотного движения транспорта не смогут вовремя довезти малышку в больницу.Оценив ситуацию, прапорщик полиции Кирилл Железняк принял решение незамедлительно доставить ребенка в медицинское учреждение. Учитывая тяжелое состояние девочки и сложную дорожную обстановку, сотрудник Госавтоинспекции посадил ее вместе с матерью и отцом в патрульный автомобиль и, включив проблесковые маячки и звуковые сигналы, оперативно доставил в больницу. Далее по прибытию на место назначения полицейский сопроводил их к врачам. Медики оказали маленькой пациентке всю необходимую помощь.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81