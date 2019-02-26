Местная жительница за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировала в своей квартире приезжих граждан, заведомо зная, что проживать они там не будут...

Сотрудники ОВМ ОМВД России по району Нагатинский затон выявили факты фиктивной постановки граждан на миграционный учет.В ходе проверки жилого сектора полицейские установили, что 40-летняя местная жительница за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировала в своей квартире приезжих граждан, заведомо зная, что проживать они там не будут.По данному факту подразделением дознания ОМВД России по району Нагатинский затон возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22