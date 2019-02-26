В ходе обыска в квартире были изъяты использованные шприцы, приспособления для употребления наркотических средств, рюмки со следами запрещенных веществ...

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков и оперуполномоченными уголовного розыска УВД по СЗАО ликвидировано 4 наркопритона.В результате отработки жилого сектора участковые уполномоченные задержали 39-летнего москвича, который систематически предоставлял свою квартиру на улице Расплетина наркозависимым лицам для употребления наркотических средств.В ходе обыска в квартире были изъяты использованные шприцы, приспособления для употребления наркотических средств, рюмки со следами запрещенных веществ.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими было выявлено и ликвидировано притоны в столичном районе Щукино, на улицах Габричевского, на улице Паршина и на улице Маршала Рыбалко. В результате операции были задержаны собственники квартир, которые предоставлял свое жилье наркозависимым лицам для употребления наркотических средств. С вышеуказанных адресов в ходе обыска были изъяты весы и шприцы с веществами, которые были отправлены на исследование.Отделом дознания ОМВД России по району Хорошево-Мневники г. Москвы, и отделом дознания ОМВД России по району Щукино г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56