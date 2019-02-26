Заявитель сообщил, что из офиса компании с рабочих мест сотрудников пропали различные предметы компьютерной и оргтехники...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Мещанскому району задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже имущества из офиса организации.В полицию с заявлением обратился представитель организации, расположенной на Цветном бульваре. Он сообщил, что из офиса компании с рабочих мест сотрудников пропали различные предметы компьютерной и оргтехники , а также косметические средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по адресу места происшествия задержали подозреваемых – 31 и 26-летнего приезжих из ближнего зарубежья. Установлено, что злоумышленники производили электромонтажные работы в офисе компании и воспользовавшись тем, что в офисе не было сотрудников, похитили имущество.Следствием ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60