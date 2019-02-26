Местный житель неоднократно предоставлял наркозависимым людям свою жилплощадь для потребления запрещенных средств и веществ...

Оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по СВАО задержали 30-летнего жителя столицы по подозрению в организации притона для потребления наркотических средств.Полицейские установили, что 30-летний местный житель неоднократно предоставлял наркозависимым людям свою жилплощадь для потребления запрещенных средств и веществ. В качестве вознаграждения за использование своей квартиры мужчина получал от гостей наркотические средства и психотропные вещества.В результате обследования жилого помещения оперативниками обнаружены и изъяты стеклянный флакон с неизвестным растительным веществом, а также шприцы для потребления наркотических средств.Отделом дознания территориального отдела возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29