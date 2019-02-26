Просроченные лекарства и испорченные продукты - такую гуманитарную помощь планировали передать венесуэльцам США. Об этом в интервью газете Известия рассказал посол Венесуэлы в России. Он подчеркнул, что перед доставкой ни одна международная организация не проверяла содержимое коробок.

Просроченные лекарства и испорченные продукты — такую гуманитарную помощь планировали передать венесуэльцам США. Об этом в интервью газете "Известия" рассказал посол Венесуэлы в России. Он подчеркнул, что перед доставкой ни одна международная организация не проверяла содержимое коробок.Глава дипмиссии добавил, что российскую помощь (а это около семи тонн лекарств), Каракас принял, потому что уверен в добросовестности Москвы.Вашингтон ужесточил санкции против Венесуэлы и внес в черный список четырех её граждан. Ими стали губернаторы штатов Боливарианской республики.Об усилении давления на Каракас объявил вице-президент Майк Пенс на заседании Группы Лимы. Он сообщил о планах ввести дополнительные ограничительные меры, а ещё рассказал, что Вашингтон выделит 56 миллионов долларов для стран региона, которые готовы оказать гуманитарную помощь Венесуэле."Мы призываем увеличить усилия, которые позволят отрезать Мадуро от финансирования, изолировать его диктатуру. Во-первых, мы призываем все страны группы Лимы заморозить активы компании PDVSA, во-вторых, передать венесуэльские активы в ваших странах в руки правительства Гуайдо. И сделать это немедленно", — сказал американский чиновник.Тем временем самопровозглашенный президент Венесуэлы (на деле лидер оппозиции) сообщил, что вернётся на этой неделе. В выходные он, несмотря на запрет покидать страну, прилетел в Колумбию. Там он встретился со спецпосланником США Эллиотом Абрамсом.По одной из версий, сделать это невыездной Гуайдо смог при помощи ВВС Колумбии, с которой лидер Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения.С конца прошлой недели на границе двух стран было неспокойно. Там прошли столкновения сторонников президента и оппозиции. Два человека погибли, свыше трёхсот пострадали. А грузовики с гуманитарной помощью Штатов сожгли неизвестные, передает телеканал "Россия 24".